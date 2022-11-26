Инвестиции застройщиков в традиционные медиа увеличились на 42%

Осенью 2022 года застройщики, которые активно наращивали рекламные бюджеты, столкнулись с серьёзными вызовами. Снижающийся спрос потянул за собой цены на недвижимость, а оставшиеся покупатели между первичным и вторичным жильем стали чаще выбирать последнее. Почему в этих условиях девелоперам не стоит расслабляться с точки зрения маркетинга, в колонке для Sostav рассказал управляющий партнёр United Partners (входит в Media Instinct Group) Сергей Оленюк.

Ситуация на рынке недвижимости

Опыт последних двух лет показал, насколько эффективна государственная поддержка строительной отрасли. Программы льготного кредитования для девелоперов и покупателей, субсидии многодетным семьям на погашение ипотеки, упрощение бюрократических процедур — всё это позволило застройщикам преодолеть последствия COVID-19.

В постпандемийном году объемы ввода жилья выросли на 65%, в текущем году — на 21%, свидетельствуют данные Минстроя за январь-сентябрь 2021-го и 2022 годов.

Осенью 2022 года ситуация на рынке недвижимости изменилась. В сентябре и октябре Росстат зафиксировал отставание темпов ввода жилья относительно предыдущего года. В свою очередь, эксперты ЦИАН наблюдают смещение спроса в Москве с новостроек на «вторичку» — покупателей не смогли удержать даже льготные ипотечные программы с господдержкой. В октябре количество договоров долевого участия (ДДУ) достигло минимальных значений с начала года, тогда как число сделок на вторичном рынке жилья выросло на 11%.

Мы в Media Instinct Group также видим общее падение интереса к категории покупки недвижимости. Согласно статистике «Яндекс.Wordstat», с февраля количество поисковых запросов со словами «купить квартиру» и «ипотека» упало минимум на 10%.

Весной застройщики перетянули значительную часть потенциальных покупателей вторичного жилья за счёт нулевых ипотечных ставок, и уже в апреле цены на «вторичку» начали снижаться. В конце сентября, после объявления мобилизации, многие собственники начали выставлять на продажу квартиры с большими дисконтами, что подстегнуло интерес к «вторичке». Некоторые риелторы полагают, что определённый баланс спроса между новостройками и вторичным рынком скоро восстановится.

Сократить нельзя оставить

Сильным брендам легче привлекать покупателей. Данное правило работает и в сфере недвижимости. Поскольку квартира — это мечта потребителя о лучшей жизни, о будущем, то доверие к сильному и надежному бренду девелопера становится таким же важным фактором, как транспортная доступность ЖК, инфраструктура и ценовые условия. Именно поэтому застройщики вкладываются не только в перформанс-форматы, но и в имиджевые коммуникации на ТВ, радио, в наружной рекламе.

Media Instinct Group на основе данных Adex подсчитала, что с начала года по август инвестиции застройщиков в традиционные медиа (без учета метро, интернета, кинотеатров, спонсорства) увеличились на 42%. В целом по России средний офлайн-бюджет вырос на 29%, в столичном регионе — на 75%. Что логично, поскольку на Москву и МО приходится 73% рекламных затрат девелоперов.

Что же будет с медиаинвестициями в сфере недвижимости в ближайшие год-полтора? По нашим прогнозам, маркетинговые отделы будут принимать решения исходя из нескольких факторов.

Первый фактор: меры господдержки

На программы семейной и льготной ипотеки под 7% (чей срок действия продлевался трижды) пришлось 41% всего выданного объема ипотечных кредитов за январь-июль 2022 года, выяснили в Центре стратегических разработок (ЦСР). До 70% жилья на первичном рынке строится при помощи льготной ипотеки, говорил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко: «Если бы не эта субсидированная льготная программа, то рынок бы практически встал [в апреле — мае]».

Практически вся ипотека на первичном рынке — это льготная ипотека, утверждал в эфире ТВЦ директор Департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.

Отмена программы льготной ипотеки может больно ударить по девелоперам и снизить темы строительства. Чем меньше новых ЖК будет на рынке, тем скромнее станут расходы застройщиков на продвижение. Одновременно можно ожидать всплеск спроса на «первичку» в декабре — люди постараются приобрести жилье на выгодных условиях до окончания программы.

Против продления льготной ипотеки выступают Минфин и Счётная палата. Замглавы Минфина Алексей Моисеев уже заявил, что выдача льготной ипотеки закончится 31 декабря и ведомство не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья.

Второй фактор: темпы ипотечного кредитования

Мы видим значительное замедление темпов выдачи новых кредитов. Динамика объема кредитов, выдаваемых банками за месяц, заметно отстает от показателей 2021 года. Самым «обвальным» оказался период с апреля по июнь, после чего падение стало замедляться.

Ситуация связана как с осторожностью самих банков, так и с падением интереса со стороны потребителей. Россияне отказываются от крупных покупок вроде квартиры в условиях нестабильности, а также из-за изменения условий госпрограммы. Так, рост ставок и снижение максимальной суммы буквально обрушили спрос на льготную ипотеку.

Третий фактор: уровень благополучия россиян

Пока мы наблюдаем снижение уровня жизни: в третьем квартале реальные располагаемые доходы населения сократились на 3,4%. Если не случится резкого спада, то люди продолжат инвестировать в недвижимость. Как показывают опросы, для большинства россиян покупка жилья — по-прежнему лучший способ вложения денег.