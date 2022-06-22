Продукцию Coca-Cola не внесут в список товаров для параллельного импорта

Минсельхоз отказался от идеи внесения напитков Coca-Cola в список товаров для параллельного импорта. В России производится достаточный ассортимент напитков, включая сладкие газированные, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве отметили, что «в настоящее время на площадке Минсельхоза России не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта». Действующие мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме, пояснили там. Российские производители поставляют на рынок широкий ассортимент продукции, включая сладкие газированные напитки, соки и другие товары.

О том, что продукцию Coca-Cola можно будет ввозить в Россию, используя механизм параллельного импорта, заявил на ПМЭФ-2022 уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola находится в процессе сокращения мощностей. Когда завершится данный процесс, она прекратит производить и продавать продукцию под своими брендами в стране. Coca-Cola занимает 29 место в рейтинге крупнейших рекламодателей по версии Sostav. За 2021 год затраты компании на рекламу составили 3,37 млрд руб.