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15.07.2026 в 14:25

Продуктовая сеть Selgros может окончательно закрыть бизнес в России

Год назад компания закрыла все свои гипермаркеты в стране

Консалтинговая компания Molga подала заявление в арбитражный суд о признании банкротом ООО «Зельгрос», которое управляет продуктовой сетью Selgros. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сеть Selgros была основана в 1990 году в Германии, в России работала с 2006 по 2025 год. В декабре 2024 года сеть была куплена компанией «Ароса-Логистика». Продавцом выступила австрийская MCCR Beteiligungs GmbHh, получившая активы ретейлера в России в 2022 году от швейцарской Coop. Сейчас все магазины Selgros закрыты.

Эксперты говорят, что Selgros поздно вышла на российский рынок, на нем уже были сильны позиции ее конкурента — Metro. Основные трудности, с которыми столкнулась Selgros в РФ: высокая конкуренция, изменение структуры спроса, развитие федеральных продуктовых сетей, увеличение роли онлайн-торговли и сервисов доставки.

В 2023 году к сети Selgros в России было подано два иска, в 2024 году — восемь, в 2025−2026 годах — уже больше 110.

SELGROS
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