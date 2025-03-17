Продажи энергетиков продолжают расти

Натуральные продажи энергетических напитков в России в первой декаде марта выросли на 6% год к году. Спрос увеличивается, несмотря на запрет продавать напитки несовершеннолетним, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Контур.Маркета».

Рост связан с постоянным увеличением доли потребителей продукции и прослеживается, несмотря на вступивший в силу с 1 марта федеральный запрет на ее продажу несовершеннолетним. Однако снижение продаж в первой декаде марта показали три из семи наиболее популярных брендов энергетиков. Например, Red Bull потерял 14% год к году, Volt Energy — 21%.

Падение отдельных брендов может быть продиктовано сокращением каналов продаж. С 1 марта энергетические напитки исчезли из ассортимента «Яндекс Еды» и «Яндекс Маркета». Продукция осталась в «Яндекс Лавке», но на заказы с энергетиками распространяются ограничения: они передаются лично в руки клиенту, курьер при этом проверяет документы.

В «Ленте» и «Вкусвилле» также не заметили существенного влияния ограничений на продажи энергетиков.

Напомним, закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним был принят в августе прошлого года, ранее существовали ограничения лишь на уровне некоторых субъектов.Кроме того, депутаты комитета Госдумы по экономической политике подготовили законопроект, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления.