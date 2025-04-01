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18+
01.04.2025 в 06:50

Продажи ушедших fashion- брендов просели на треть

Их постепенно вытесняют отечественные марки

Продажи одежных брендов, объявивших об уходе из России, в 2025 году снизились в среднем на 35%. Отдельные бренды продемонстрировали более сильное снижение выручки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Moneyplace, подсчитавшего продажи на Ozon и Wildberries в период с 1 января по 25 марта.

Продажи Bershka на онлайн-площадках сократились более чем в 7 раз год к году до 7,8 млн руб., Pull & Bear — в 6,8 раза до 7,1 млн руб. Просела выручка у Stradivarius — в 3,6 раза до 12,2 млн руб., Oysho — в 4,6 раза до 2,8 млн руб. и Massimo Dutti — в 4,3 раза до 5,6 млн руб.

Однако продажи Zara на Wildberries выросли на 35% до 91,3 млн руб., шведской H&M увеличились на 44% до 516 млн руб.

Совокупная выручка от продаж одежды и обуви перечисленных брендов за период с начала года до 25 марта на Ozon и Wildberries упала на 2% до 842 млн руб. В Ozon подтвердили, что мировые бренды уступают рынок российским, особенно в массовом сегменте.

Эксперты, опрошенные изданием, поясняют, что у ушедших игроков на маркетплейсах нет официальных интернет-магазинов и брендированных страниц. Вместо этого на площадках представлена «разрозненная мозаика» товаров от разных поставщиков. Чаще всего там распродаются остатки поставок 2021−2022 годов. Кроме того, ушедшие бренды не ведут маркетинговой активности, что ослабляет их связь с покупателями.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что россияне обижены на компании, которые ушли с российского рынка после 2022 года, и жестко относятся к их возможному возвращению. Потребители воспринимают такие бренды как «недругов», покинувших страну в сложный период.

fashion- бренд
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