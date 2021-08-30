Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.08.2021 в 08:00

Экспорт российского кино растет

Иностранные кинопрокатчики массово закупают отечественные фильмы и анимацию

1

Российское кино в этом году активно завоевывает мировые рынки. Так, зарубежные прокатчики уже приобрели множество российских фильмов и анимации. Самыми крупными сделками на кинорынке называют продажу американской компании Grindstone Entertainment Group фильма Олега Погодина «Конек-Горбунок», а также передачу в 97 стран прав на еще не вышедшую анимационную ленту «Бука. Мое любимое чудище», пишут «Известия».

Эти сделки были заключены в ходе недавно прошедшего мероприятия Key Buyers Event, организованного для представления российского контента иностранным компаниям. Там произошла и продажа фантастической картины Джаника Файзиева «Вратарь Галактики» в Италию и Южную Корею: права приобрели дистрибьюторы Koch и Entermode. Фирма Planeta Inform заключила сделку о том, что хоррор «Бывшая» будет показан в Индии и на Тайване.

Russian World Vision достигла предварительных договоренностей о продаже спортивной комедии «Нефутбол» и триллера «Домой!», а права на ленту «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова проданы в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Грецию, Италию, Португалию, Польшу и страны Балтии. В процессе подписания — сделки по анимационным картинам «Щелкунчик и волшебная флейта» и «Барбоскины на даче». «Своя война» Алексея Чадова уже продана в Японию, Южную Корею, на Ближний Восток.

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова выразила оптимизм по поводу перспектив российской кинопродукции за рубежом. По ее словам, иностранные коллеги начали отмечать отличное соотношение цены и качества, а российские продюсеры научились лучше ориентироваться на международном рынке. Наиболее успешно развивается анимация, но возрос интерес и к российским военным драмам, приключенческим фильмам, фантастике, хоррорам. При этом продвижение фильмов на международные рынки требует больших вложений. Так, необходимы субтитры, адаптация, реклама и продвижение. Многие студии, по словам Марковой, не могут себе этого позволить. Облегчает ситуацию доступ к онлайну, так как он, в отличие от кинотеатрального проката, не требует больших инвестиций.

Ранее стало известно, что кинокомпаниям из бюджета выделено более 450 млн руб. на перевод отечественных кинопроектов и сериалов на иностранные языки. В этом году в рамках заявленного бюджета будут поддержаны 21 художественный фильм и 24 анимационных.

Кино Анимация Продвижение
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.