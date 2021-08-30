Экспорт российского кино растет

Российское кино в этом году активно завоевывает мировые рынки. Так, зарубежные прокатчики уже приобрели множество российских фильмов и анимации. Самыми крупными сделками на кинорынке называют продажу американской компании Grindstone Entertainment Group фильма Олега Погодина «Конек-Горбунок», а также передачу в 97 стран прав на еще не вышедшую анимационную ленту «Бука. Мое любимое чудище», пишут «Известия».

Эти сделки были заключены в ходе недавно прошедшего мероприятия Key Buyers Event, организованного для представления российского контента иностранным компаниям. Там произошла и продажа фантастической картины Джаника Файзиева «Вратарь Галактики» в Италию и Южную Корею: права приобрели дистрибьюторы Koch и Entermode. Фирма Planeta Inform заключила сделку о том, что хоррор «Бывшая» будет показан в Индии и на Тайване.

Russian World Vision достигла предварительных договоренностей о продаже спортивной комедии «Нефутбол» и триллера «Домой!», а права на ленту «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова проданы в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Грецию, Италию, Португалию, Польшу и страны Балтии. В процессе подписания — сделки по анимационным картинам «Щелкунчик и волшебная флейта» и «Барбоскины на даче». «Своя война» Алексея Чадова уже продана в Японию, Южную Корею, на Ближний Восток.

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова выразила оптимизм по поводу перспектив российской кинопродукции за рубежом. По ее словам, иностранные коллеги начали отмечать отличное соотношение цены и качества, а российские продюсеры научились лучше ориентироваться на международном рынке. Наиболее успешно развивается анимация, но возрос интерес и к российским военным драмам, приключенческим фильмам, фантастике, хоррорам. При этом продвижение фильмов на международные рынки требует больших вложений. Так, необходимы субтитры, адаптация, реклама и продвижение. Многие студии, по словам Марковой, не могут себе этого позволить. Облегчает ситуацию доступ к онлайну, так как он, в отличие от кинотеатрального проката, не требует больших инвестиций.

Ранее стало известно, что кинокомпаниям из бюджета выделено более 450 млн руб. на перевод отечественных кинопроектов и сериалов на иностранные языки. В этом году в рамках заявленного бюджета будут поддержаны 21 художественный фильм и 24 анимационных.