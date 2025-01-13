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13.01.2025 в 06:10

Продажи препаратов для похудения показали падение впервые за пять лет

Россияне потратили на них 7,2 млрд рублей

В январе — ноябре 2024 года аптеки продали 2,3 млн упаковок средств от ожирения на 7,2 млрд руб. Это ниже прошлогоднего показателя на 1,2% в денежном выражении и на 8% в натуральном. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group.

Продажи средств для похудения в денежном выражении стабильно росли с 2019 года, в натуральном — последние три года. Весь розничный рынок за тот же период прошлого года вырос год к году на 15,4% в деньгах — до 1,48 трлн руб. и снизился на 1,1% в упаковках — до 4 млрд шт.

По данным RNC Pharma, падение в сегменте средств от ожирения в упаковках в январе — ноябре 2024 г. оказалось более выраженным (-12,9%).

В «Аптеке 25» подтвердили снижение продажи препаратов от ожирения на 10 — 20% год к году в зависимости от бренда. В «Здравсити» также фиксируют снижение спроса в категории БАДов для похудения и контроля веса.

Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2024-го россияне потратили 5,9 млрд руб. на приобретение более 1 млн упаковок отечественных аналогов препарата «Оземпик». Речь идет о лекарственных средствах «Семавик» от компании «Герофарм» и «Квинсента» от «Промомеда».

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