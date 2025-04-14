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18+
14.04.2025 в 15:25

Продажи планшетов в России побили шестилетний рекорд

В первом квартале продано 732 тысячи устройств на сумму 14,7 млрд рублей

По данным МТС, в январе-марте 2025 года в России было продано 732 тыс. планшетов на общую сумму 14,7 млрд руб. Показатель стал рекордным для первого квартала за последние шесть лет. Продажи в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2024-го выросли на 6% год к году, в деньгах — на 5%. Об этом сообщает Forbes.

В топ-5 брендов по продажам в количественном и денежном выражении произошли изменения. Huawei удержал лидерство с долей 14%, тогда как Apple опустился с прошлогоднего второго места (9%) на пятое (5%). Российские бренды с долей в 7% также сдвинулись на строчку ниже, заняв четвертую позицию. В то же время Xiaomi и ряд менее известных китайских производителей поднялись на третье место с результатом 11%.

Пятерку лидеров в денежном выражении снова возглавил Huawei (17%), сдвинув прошлогоднего лидера Apple, который переместился на третью позицию с долей 15%. Samsung с 16% расположился на втором месте. Xiaomi опустился со второй на четвертую (14%) строчку.

Основными драйверами роста спроса на планшеты в МТС назвали доступность новых моделей и увеличение функциональности устройств. В «Марвел-Дистрибуции» добавили, что на показатель также влияет активная маркетинговая стратегия китайских производителей, которые вкладывают «значительные» средства в продвижение своей продукции на российском рынке.

В лидерах продаж по количеству устройств удержался Huawei (14% рынка), за ним следуют Xiaomi и другие китайские бренды. Apple опустился со второго места годом ранее на пятое (5% рынка). В денежном выражении Huawei также вышел на первое место, потеснив Apple, которая теперь занимает третью строчку.

В компании «Марвел-Дистрибуция» подтверждают данные МТС по общим объемам продаж, но отмечают небольшие отличия в расстановке брендов. В штучных продажах топ-5 выглядит так: Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple, а в денежных — Apple, Huawei, Samsung, Honor и Redmi.

МТС продажи планшеты Honor/Huawei
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