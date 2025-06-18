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18+
18.06.2025 в 18:00

Продажи новых легковых автомобилей могут снизиться на четверть

Глава «Автоваза» прогнозирует падение рынка

В 2025 году продажи новых легковых автомобилей в России могут сократиться на 25% и составить около 1,1 млн единиц. Об этом рассказали ТАСС со ссылкой на главу «Автоваза» Максима Соколова.

В интервью телеканалу «Россия-24» Соколов рассказал, что ситуация на автомобильном рынке в следующем году будет сложной. По его словам, снижение продаж неизбежно, и уже сейчас очевидно, что падение составит примерно четверть по сравнению с предыдущим годом. По его словам, если учитывать продажи легких коммерческих автомобилей, общий объем рынка может достичь 1,2 млн единиц.

Ранее мы писали о том, что в цехах «Автоваза» стали применять поющие роботизированные тележки, которые получили название «Антонина». Автоматический напольный транспорт (АНТ) помогает сотрудникам создавать «Лады» и поддерживать позитивный настрой в коллективе.

АвтоВАЗ автомобили Автомобильный рынок
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