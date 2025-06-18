Продажи новых легковых автомобилей могут снизиться на четверть

В 2025 году продажи новых легковых автомобилей в России могут сократиться на 25% и составить около 1,1 млн единиц. Об этом рассказали ТАСС со ссылкой на главу «Автоваза» Максима Соколова.

В интервью телеканалу «Россия-24» Соколов рассказал, что ситуация на автомобильном рынке в следующем году будет сложной. По его словам, снижение продаж неизбежно, и уже сейчас очевидно, что падение составит примерно четверть по сравнению с предыдущим годом. По его словам, если учитывать продажи легких коммерческих автомобилей, общий объем рынка может достичь 1,2 млн единиц.

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