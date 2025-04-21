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21.04.2025 в 17:15

Цеха «АвтоВАЗа» оснастили поющими тележками-роботами «Антонина»

Устройства предназначены для перевозки деталей и инструментов

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В цехах «АвтоВАЗа» стали применять поющие роботизированные тележки, которые получили название «Антонина». Автоматический напольный транспорт (АНТ) помогает сотрудникам создавать «Лады» и поддерживать позитивный настрой в коллективе. Об этом сообщил Telegram-канал «Ростеха».

Тележки предназначены для транспортировки деталей и инструментов по цеху. Устройства снабдили яркой корпоративной окраской, женским «голосом» и искусственным интеллектом. Тележки получили имя «Антонина» от аббревиатуры АНТ.

«Антонины» поют песни без отрыва от производства. Это позволило повысить эмоциональный фон работников. Скоро тележки будут не только петь, но и говорить друг с другом.

АвтоВАЗ Роботы
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