Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11%

В январе 2025 года в России продали 89 тыс. новых легковых автомобилей — на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат».

По подсчетам агентства, две трети машин, реализованных за первый месяц текущего года, пришлось на пять марок. Лидерство сохранила отечественная Lada, доля которой в структуре продаж составила 31%. Всего было продано 27,5 тыс. машин марки.

Остальные четыре позиции по числу продаж распределились между китайскими автобрендами. Первое место занял Haval (11,8 тыс. авто), за ним следуют Chery (8,9 тыс.), Geely (6,2 тыс.) и Changan (5,1 тыс.).

У остальных марок показатели не дотянули и до 3 тыс. экземпляров. В топ-10 вошли Omoda, Jetour, белорусский Belgee, Jaecoo и Tank. Лучший рост показал Belgee, увеличив продажи почти в 3,7 раза на низкой базе прошлого периода.

Первенство в модельном рейтинге сохраняет Lada Granta (11,4 тыс.), за ней идут Lada Vesta (8 тыс.) и Haval Jolion (4,1 тыс.).

Ранее сообщалось, что в 2024 году подорожали детали для иностранных автомобилей. Например, стоимость оригинальных запчастей для иномарок на одном из крупнейших маркетплейсов выросла в среднем на 50−80%.