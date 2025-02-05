Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

BYYD | Blog
Redach — про контент и дизайн
Mates China | Продвижение в Китае

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.02.2025 в 11:25

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11%

В январе было реализовано 89 тысяч машин

1

В январе 2025 года в России продали 89 тыс. новых легковых автомобилей — на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат».

По подсчетам агентства, две трети машин, реализованных за первый месяц текущего года, пришлось на пять марок. Лидерство сохранила отечественная Lada, доля которой в структуре продаж составила 31%. Всего было продано 27,5 тыс. машин марки.

Остальные четыре позиции по числу продаж распределились между китайскими автобрендами. Первое место занял Haval (11,8 тыс. авто), за ним следуют Chery (8,9 тыс.), Geely (6,2 тыс.) и Changan (5,1 тыс.).

У остальных марок показатели не дотянули и до 3 тыс. экземпляров. В топ-10 вошли Omoda, Jetour, белорусский Belgee, Jaecoo и Tank. Лучший рост показал Belgee, увеличив продажи почти в 3,7 раза на низкой базе прошлого периода.

Первенство в модельном рейтинге сохраняет Lada Granta (11,4 тыс.), за ней идут Lada Vesta (8 тыс.) и Haval Jolion (4,1 тыс.).

Ранее сообщалось, что в 2024 году подорожали детали для иностранных автомобилей. Например, стоимость оригинальных запчастей для иномарок на одном из крупнейших маркетплейсов выросла в среднем на 50−80%.

АВТОСТАТ автомобили легковые автомобили
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.