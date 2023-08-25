Продажи аптечной косметики просели

Продажи аптечной косметики за первые семь месяцев 2023 года значительно снизились впервые за шесть лет. С прошлого года из-за проблем с логистикой такая продукция начала дорожать, поэтому стала пользоваться меньшим спросом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

По данным DSM Group, продажи с января по июль 2023 года составили 84,2 млн упаковок. Для сравнения: в январе — июле 2022 года в аптеках было реализовано 89,4 млн шт. такой продукции, а в позапрошлом году — 98,2 млн шт. В денежном выражении объём реализации аптечной косметики составил 28,2 млрд руб.

Негативную динамику подтверждают и опрошенные изданием представители фармрозницы и эксперты. Они поясняют, что материалы для производства аптечной косметики закупаются преимущественно за границей, в связи с этим с прошлого года её стоимость выросла в среднем на 25−30%. Рост цен и привел к снижению спроса.

На продажах отразилось и сокращение аптечного ассортимента. По словам директора по коммуникациям бренда Librederm Наталии Баклановой, тенденция связана также с тем, что такая продукция стала чаще продаваться онлайн.

Ранее сообщалось, что продажи косметики и парфюмерии за первую половину 2023 года превысили на 14% уровень прошлого года и на 10% — допандемийного 2019 года. Средний чек за одну покупку составил около 4 тыс. руб., на 5% больше, чем год назад.