Продажи косметики в России превысили допандемийные на 10%

Продажи косметики и парфюмерии за первую половину 2023 года превысили на 14% уровень прошлого года и на 10% — допандемийного 2019 года. Средний чек за одну покупку составил около 4 тыс. руб., на 5% больше, чем год назад. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Рост количества покупок произошел во втором квартале 2023 года. Относительно уровня 2022 года они увеличились на 45%, тогда как в первом квартале они были на 21% меньше, чем год назад.

Авторы исследования видят причину в покупке подарочных сертификатов. Так, в период массовых подарочных закупок на гендерные праздники в феврале-марте этого года число покупок сертификатов на парфюмерию и косметику выросло на 15−17% по сравнению с предыдущим годом.



По данным Минпромторга, больше всего в первом полугодии выросло потребление средств по уходу за волосами (+80%), парфюмерии (+70%) и декоративной косметики (+70%). Там добавили, что из-за роста цен на импортную косметику потребители переключаются на российские бренды, которые «не уступают импортным аналогам по качеству, а зачастую используют более качественные ингредиенты».

Так, в российском производителе косметики Levrana рассказали, что в первом полугодии 2023 года увеличил производство косметики в штуках на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе за счет контрактного производства. Увеличились продажи и у Natura Siberica: за первые шесть месяцев 2023 года — на 25% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года. Подтверждают тенденцию и опрошенные изданием косметические сети и маркетплейсы.

Ранее НАФИ выяснил, что каждый пятый россиянин недоволен ассортиментом косметики и товаров для личной гигиены. Полностью довольны выбором таких товаров в магазинах 32% опрошенных, ещё 43% — скорее довольны.