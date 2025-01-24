В Вологодской области начали закрываться алкомаркеты

«Бристоль» и «Красное & белое» (входят в Mercury Retail Group) начали закрываться в Вологодской области. Там 1 марта вступит в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12.00 до 14.00), сообщают «Ведомости».

О том, что магазины начали закрываться, свидетельствуют объявления о сдаче в аренду площадей, занимаемых торговыми точками этих ретейлеров. Представитель пресс-службы «Красное & белое» отказался комментировать происходящее в Вологодской области.

В магазинах торговых сетей X5 Group и «Ашан ритейл Россия» сообщили, что не планируют изменения ассортимента в связи с нововведениями. Продажа товаров, подпадающих под закон, продолжится в рамках разрешенного времени.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, по инициативе которого ограничили продажу алкоголя в регионе, заявлял, что закон направлен против сетей «Бристоль» и «Красное & белое». Необходимость ужесточения продажи алкоголя Филимонов мотивировал борьбой с сокращением численности населения и объяснял заботой о здоровье людей.

Избранный депутатом Госдумы от Череповецкого одномандатного избирательного округа Алексей Канаев («Единая Россия») не поддерживает инициативу. По его мнению, региональный закон, прозванный в народе «12−14», приведет к массовому самогоноварению, очередям у магазинов, а также увеличению числа «наливаек».

Ранее в Госдуме предложили запретить работу алкомаркетов в выходныедни. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что разрабатывает соответствующий законопроект.