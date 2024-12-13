Продавцы Sunlight заплатят за покупки клиентов

Sunlight разрешил продавцам платить за покупки клиентов сети. Покупатели будут оплачивать только часть стоимости покупки, остальную оплатит продавец. Об этом Sostav рассказали в компании.

В рамках акции расходы на покупки клиенты сети разделят вместе с продавцами. Для этого ювелирная сеть раздаст продавцам карты, с которых будут списываться деньги при оплате покупок. Всего компания потратит на эту акцию порядка 1 млрд рублей.

Карты выдадут продавцам в более чем 800 магазинах Sunlight по всей России. В акциях не будут участвовать некоторые позиции.

По данным INFOLine, за первую половину 2024 года рынок ювелирных изделий в России вырос на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 205 млрд рублей. Sunlight нарастила продажи на 56,8% до 52,04 млрд руб., и стала лидером и по динамике продаж.