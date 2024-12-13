Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

MediaSniper
Daniel leyman
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.12.2024 в 08:00

Продавцы Sunlight заплатят за покупки клиентов

Ювелирная сеть выделит на акцию около 1 млрд руб.

Sunlight разрешил продавцам платить за покупки клиентов сети. Покупатели будут оплачивать только часть стоимости покупки, остальную оплатит продавец. Об этом Sostav рассказали в компании.

В рамках акции расходы на покупки клиенты сети разделят вместе с продавцами. Для этого ювелирная сеть раздаст продавцам карты, с которых будут списываться деньги при оплате покупок. Всего компания потратит на эту акцию порядка 1 млрд рублей.

Карты выдадут продавцам в более чем 800 магазинах Sunlight по всей России. В акциях не будут участвовать некоторые позиции.

По данным INFOLine, за первую половину 2024 года рынок ювелирных изделий в России вырос на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 205 млрд рублей. Sunlight нарастила продажи на 56,8% до 52,04 млрд руб., и стала лидером и по динамике продаж.

Sunlight
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.