Продавцам Ozon стал доступен портрет покупателя

Ozon добавил в свою аналитическую платформу новый отчет “Портрет покупателя”, сообщили Sostav в пресс-службе компании. Теперь продавцы маркетплейса могут выделить одну или несколько целевых аудиторий, оценить их потенциал, а в скором времени — настраивать на них продвижение. В Ozon также пояснили, что хоть аналитика и обезличенная, она поможет узнать продавцам, насколько большой на товар спрос, совпадает ли ценовая политика магазина со средним чеком покупателя и даст возможность сегментировать клиентов на группы. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе Ozon.

Анлитика «Портрета покупателя» включает пол, возраст, географию, размер среднего чека и товарные предпочтения как всех покупателей маркетплейса, так и по более узким фильтрам. Например, в фильтре “Мой покупатель” учитываются все клиенты, которые сделали хотя бы один заказ у конкретного предпринимателя. Аналитика будет полезна не только опытным продавцам маркетплейса, но и начинающим селлерам, считают в компании.

Новый отчет станет доступен в несколько этапов, до конца марта его смогут использовать все участники мегараспродаж — это почти каждый второй продавец. В течение трех месяцев раздел станет доступен всем предпринимателям маркетплейса.

Благодаря поведенческим фильтрам селлеры могут разделить аудиторию на тех, кто купил товар, посмотрел, добавил в корзину или в избранное. Для более детальной сегментации аудитории также можно указать период, количество товаров и их категорию, с которыми взаимодействовал обезличенный покупатель. Например, можно отследить, какая группа клиентов добавляла товар в корзину хотя бы один раз за последнюю неделю.

Один из самых важных разделов в аналитике - география продаж. Благодаря ему продавец может понять, в каком регионе и у какой группы его товар пользуется наибольшей популярностью. Далее предприниматель может распределить товар согласно спросу по региональным складам и оптимизировать свои расходы на логистику.

Вскоре эти данные можно будет использовать для таргетирования рекламы внутри площадки. Уже в конце весны с отчетом станут совместимы два рекламных инструмента — “Баннерная реклама” и “Акция”.

Ранее сообщил Ozon, что обновил рекламу в поиске. В частности площадка усовершенствовала инструмент рекламы товаров в поиске, увеличила количество рекламных мест и начала отражать конкурентную рекламную ставку для запуска кампаний.