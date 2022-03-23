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23.03.2022 в 10:52

Ozon обновил рекламу в поиске

В тестовом режиме обновления помогли сократить долю рекламных расходов почти в 1,7 раза

Интернет-магазин Ozon продолжает развивать свою рекламную платформу. В марте площадка обновила инструмент рекламы товаров в поиске, увеличила количество рекламных мест и начала отражать конкурентную рекламную ставку для запуска кампаний. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе Ozon.

В компании отметили, что во время тестового использования инструмента «Реклама товаров в поиске» показатель кликабельности карточек товаров вырос более чем в 1,5 раза. При этом доля рекламных расходов снизилась почти в 1,7 раза.

Настройка поисковой фразы и конкурентная ставка в инструменте «Реклама в поиске». Фото: Ozon

В Ozon такие показатели объяснили несколькими нововведениями. Во-первых, для «Рекламы товаров в поиске» добавили конкурентные ставки. Теперь алгоритмы Ozon будут показывать ставку, при которой рекламодатель сможет получить половину всех показов. Показатель формируется на основе кампаний других продавцов за последние три дня. С его помощью можно оценить насколько ставка актуальна, каковы шансы выиграть аукцион и получить максимум внимания пользователей.

Во-вторых, рекламируемые карточки товаров стали выделяться жёлтым цветом, аналогично ценникам в офлайн-ритейлерах, отметили в компании.

В-третьих, увеличили количество рекламных мест, их стало семь вместо трёх. Теперь промо-товаров в поиске и в каталоге стало больше. Кроме того, они будут постоянно перетасовываться между собой, чтобы избежать эффекта баннерной слепоты.

Рекламная платформа Ozon позволяет продвигать товары, показывая их в специальных блоках на сайте и в мобильном приложении интернет-магазина. Она работает по модели аукциона. Вероятность и частота показа зависят от ставки, которую готовы платить рекламодатели, и от количества конкурентов.

В феврале Ozon сообщил, что инвестирует более 1 млрд руб. в федеральную промокампанию для весенне-летних коллекций продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Её планируемый охват составит более 58 млн пользователей. Маркетплейс планирует увеличить оборот своего фэшн-сегмента до 200% этой весной.

Ozon Рекламная платформа «Реклама товаров в поиске»
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