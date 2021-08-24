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24.08.2021 в 12:00

В Минюсте обосновали признание телеканала «Дождь» СМИ-иноагентом

«Дождь» внесли в реестр после жалобы Роскомнадзора

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Телеканал «Дождь» был внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов по требованию Роскомнадзора. Ведомство пожаловалось, что телеканал распространяет материалы, созданные другими иноагентами, сообщила в Facebook член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева со ссылкой на представителя Минюста.

Глава СПЧ Валерий Фадеев также поделился итогами встречи с замдиректора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ Романом Цыгановым. Фадеев сообщил, что комиссия СПЧ в информационной сфере не нашла нарушений закона в решении властей о признании «Дождя» иноагентом.

По словам главы СПЧ, помимо распространения материалов других СМИ-иноагентов, телеканал также получал финансирование из-за рубежа, и этих двух критериев было достаточно для внесения в реестр.

Член СПЧ Николай Сванидзе рассказал «Интерфаксу», что комиссия также подготовит поправки к законодательству об иноагентах и предложит к рассмотрению. Кроме того, Сванидзе передал слова Цыганова о том, что Минюст выполняет только техническую функцию внесения в реестр: министерство получает документы из Росфинмониторинга и Роскомнадзора.

Роскомнадзор Телеканал Дождь Минюст СМИ-иноагенты
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