В Минюсте обосновали признание телеканала «Дождь» СМИ-иноагентом

Телеканал «Дождь» был внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов по требованию Роскомнадзора. Ведомство пожаловалось, что телеканал распространяет материалы, созданные другими иноагентами, сообщила в Facebook член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева со ссылкой на представителя Минюста.

Глава СПЧ Валерий Фадеев также поделился итогами встречи с замдиректора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ Романом Цыгановым. Фадеев сообщил, что комиссия СПЧ в информационной сфере не нашла нарушений закона в решении властей о признании «Дождя» иноагентом.

По словам главы СПЧ, помимо распространения материалов других СМИ-иноагентов, телеканал также получал финансирование из-за рубежа, и этих двух критериев было достаточно для внесения в реестр.

Член СПЧ Николай Сванидзе рассказал «Интерфаксу», что комиссия также подготовит поправки к законодательству об иноагентах и предложит к рассмотрению. Кроме того, Сванидзе передал слова Цыганова о том, что Минюст выполняет только техническую функцию внесения в реестр: министерство получает документы из Росфинмониторинга и Роскомнадзора.