Признанный СМИ-иноагентом «Дождь» получил более 3,7 миллиона рублей из-за рубежа

Телеканал «Дождь», внесенный Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, получил более 3,7 миллиона рублей от зарубежных компаний и организаций, пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник в одном из российских ведомств. Однако главный редактор телеканала Тихон Дзядко в открытом письме заявил, что «телеканал не является иностранным агентом», намерен обжаловать решение и продолжить работу в прежнем режиме.

По информации источника, финансирование телеканала из-за рубежа шло как минимум с 2016 года, общая сумма составила не менее 3,7 млн рублей. Так, деньги приходили от Zimin Projects LTD, зарегистрированной на Мальте, британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D'enterprise Sanofi ESP, SA ING Belgium, американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.

Ранее агентство RT выяснило, что первый транш на сумму €99 тыс. «Дождь» (СМИ-иноагент) получил в 2014 году от Гендиректората по вопросам развития и сотрудничества Евросоюза. Такие крупные суммы телеканал получал от ЕС ежегодно. В 2019 году Евросоюз дважды переводил телеканалу деньги — в марте 1,55 млн рублей, в июне 1,37 млн рублей. Кроме Евросоюза перечислением денег «Дождю» (СМИ-иноагент) занимался зарегистрированный в Великобритании фонд поддержки российских СМИ Sreda Foundation: в феврале 2015 года он перевел телеканалу 7,5 млн рублей, в 2016-м — €101, 487 тыс., а в 2017-м — €99 тыс. евро.

Однако Тихон Дзядко заявил, что «Дождь» (СМИ-иноагент) все 11 лет своего существования «работает в полном соответствии с российским законодательством» и все источники его финансирования известны. Телеканал намерен обжаловать решение Минюста и продолжит работу в прежнем режиме. Он добавил, что редакция будет благодарна за поддержку в качестве оформленной подписки или донейт.

Свою поддержку телеканалу уже выразили журналисты, политики и общественные деятели, среди которых главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, кинокритик Антон Долин, депутат Госдумы Оксана Пушкина, певица Лолита Милявская, журналистка Ксения Собчак, ведущий YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров, бизнесмен Павел Грудинин.

21 августа в Москве прошла серия одиночных пикетов против присвоения СМИ статусов иноагентов. У здания ФСБ на Лубянке было задержано девять человек, среди них оказались журналистка телеканала Ксения Миронова, корреспондент RT Илья Васюнин и случайный прохожий. К утру 22 августа всех задержанных отпустили, были составлены протоколы за нарушения установленного порядка проведения акции, предусматривающие штрафы от 10 до 20 тыс. руб.