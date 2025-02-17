Приставы приостановили работу пекарни, где москвич пытался отравить ртутью знакомого

Судебные приставы на 45 дней приостановили деятельность кафе-пекарни «Мельница», в которой мужчина отравил своего знакомого пирожками с ртутью из-за ревности к девушке. В заведении сотрудники Роспотребнадзора нашли грубые нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.

У пекарни не было сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность, не соблюдались технологические процессы изготовления готовой пищевой продукции. Также были выявлены другие нарушения.

Заведение опечатано. Его владельцу сообщили о возбуждении исполнительного производства и предупредили об административной ответственности, если он не исполнит требования судебного акта.

О случае отравления выпечкой с ртутью стало известно 11 февраля, когда двое посетителей кафе пожаловались на ухудшение самочувствия. Оказалось, что мужчина решил отравить своего знакомого на почве ревности к девушке. Злоумышленник купил термометры, набрал из них ртуть в шприц и добавил ее в выпечку. Вскоре после употребления пирожков пострадавший попал в больницу с симптомами отравления. Мужчина, чтобы избежать подозрений, симулировал отравление и тоже обратился за медицинской помощью.