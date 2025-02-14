Ртуть в слойки из московской пекарни добавили для убийства из-за ревности

В Москве мужчина добавил ртуть в пирожки своего знакомого из-за ревности к девушке, а затем симулировал собственное отравление. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

Как установило следствие, преступление было спланировано. Злоумышленник на почве ревности решил отравить своего знакомого. Для чего приобрел не менее четырех медицинских термометров, извлек из них ртуть и поместил содержимое в шприц. 11 февраля в кафе на юго-западе Москвы он добавил токсичное вещество в выпечку, предназначенную для знакомого. Вскоре после употребления пирожков пострадавший был госпитализирован с симптомами отравления.

Преступник, чтобы избежать подозрений, симулировал отравление и также обратился за медицинской помощью. Однако его версия случившегося оказалась противоречивой, что привлекло внимание следствия. В ходе допроса мужчина признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Напомним, о случае отравления выпечкой с ртутью стало известно 11 февраля, когда двое посетителей кафе пожаловались на ухудшение самочувствия. Врачи на месте оказали им первую помощь, а Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.