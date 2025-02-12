В Москве расследуют отравление людей пирожками с ртутью

Роспотребнадзор проводит расследование из-за отравления двух человек пирожками с ртутью в Москве. Изначально предполагалось, что выпечка была куплена в пекарне «Мельница». Заведение опечатали.

В пекарне обнаружили грубые нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования, но никаких следов ртути не нашли. Из оборота изъяли 925 кг муки, теста и готовых изделий и временно запретили заведению работать.

По предварительной версии, пирожки с ртутью могли быть куплены в магазине «Дикси», расположенном в том же здании, где и пекарня «Мельница». Telegram-канал Mash писал, что в магазине работают сотрудники Роспотребнадзора: они замеряют в помещениях уровень ртути при помощи специальных приборов.

В «Дикси» Telegram-каналу SHOT рассказали, что двое отравившихся москвичей не заходили к ним в магазин, о чем свидетельствует запись с камер видеонаблюдения. В розничной сети заявили, что с ними в здании соседствуют и другие точки общепита и искать нужно там.

Пострадавшие находятся в реанимации токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.