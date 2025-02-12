Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
BARS
Redach — про контент и дизайн

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.02.2025 в 15:40

В Москве расследуют отравление людей пирожками с ртутью

По предварительным данным, изделия могли быть куплены в «Дикси»

3

Роспотребнадзор проводит расследование из-за отравления двух человек пирожками с ртутью в Москве. Изначально предполагалось, что выпечка была куплена в пекарне «Мельница». Заведение опечатали.

В пекарне обнаружили грубые нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования, но никаких следов ртути не нашли. Из оборота изъяли 925 кг муки, теста и готовых изделий и временно запретили заведению работать.

По предварительной версии, пирожки с ртутью могли быть куплены в магазине «Дикси», расположенном в том же здании, где и пекарня «Мельница». Telegram-канал Mash писал, что в магазине работают сотрудники Роспотребнадзора: они замеряют в помещениях уровень ртути при помощи специальных приборов.

В «Дикси» Telegram-каналу SHOT рассказали, что двое отравившихся москвичей не заходили к ним в магазин, о чем свидетельствует запись с камер видеонаблюдения. В розничной сети заявили, что с ними в здании соседствуют и другие точки общепита и искать нужно там.

Пострадавшие находятся в реанимации токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.

Роспотребнадзор Дикси отравление
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.