Власти предложили легализовать иностранный медиаконтент через принудительную лицензию

Российские власти разрабатывают законопроект, который позволит сохранить в стране фильмы, сериалы, музыку и другие объекты интеллектуальной собственности иностранных компаний, заявивших о приостановке деятельности в России или уходе из страны, пишут «Ведомости». Чиновники предлагают расширить действие принудительной лицензии на медиаконтент — сейчас законодательство распространяется только на патенты.

В частности, Гражданский кодекс РФ описывает механизм получения принудительной лицензии на изобретения или промышленные образцы. Такую лицензию может получить лицо, которое хочет использовать патент, но только в случае, если он не используется или недостаточно используется правообладателем в течение четырёх лет и если эта ситуация создаёт дефицит товаров или услуг на рынке, следует из документа.

Инициатива предполагает, что российский лицензиат может обратиться в суд для получения принудительной лицензии, если партнёры из «недружественных» стран в одностороннем порядке отказались от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением контракта. При этом лицензиат, если является акционерным обществом, может выполнять финансовые обязательства по контрактам, заключённым после 23 февраля, акциями. Для этого ему разрешат выпустить привилегированные акции номинальной стоимостью не более 25% от уставного капитала АО. Такие бумаги не дают права голоса на собрании акционеров.

Кроме того, правом получения принудительной лицензии смогут воспользоваться российские организации коллективного управления, если зарубежные правообладатели исключат свои каталоги из их управления. Одним из самых крупных таких организаций является Российское авторское общество (РАО) — оно собирает денежные вознаграждения для авторов музыки при публичном исполнении произведений.

При этом иностранный правообладатель может подать в суд, чтобы прекратить действие принудительной лицензии. Для этого обстоятельства, в связи с которыми её предоставили, должны перестать существовать. Например, если правообладатель заключит с российской компанией договор о праве использования контента, пояснил собеседник издания.

По словам директора Института исследований интернета Карена Казаряна, внесение поправок в законодательство — длительная процедура. «Более того, введение таких мер нарушает международные обязательства России, в частности соглашения ТРИПС (Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности — прим. Sostav) и Бернскую конвенцию. ТРИПС четко ограничивает область применения процедуры принудительного лицензирования патентами, промышленными образцами и т. д. Бернская конвенция требует предоставления авторам ряда исключительных прав и запрещает дискриминировать национальные и иностранные произведения. Принятие этих изменений в законодательство и применение их на практике может крайне отрицательно повлиять на оставшиеся перспективы международного сотрудничества», — пояснил эксперт.

После начала спецоперации на территории Украины свою деятельность в России приостановили медиакомпании, среди которых — крупные студии и дистрибьюторы: Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. Они уже не выпускают новинки кино и музыки в стране, однако сейчас контент из медиатек ещё доступен на российских площадках, пока действуют уже заключённые контракты. При этом они могут расторгнуть договоры с платформами в одностороннем порядке.