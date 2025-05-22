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22.05.2025 в 15:18

Прибыль Telegram в 2024 году достигла $540 млн

Выручка составила $1,4 млрд

В прошлом году выручка мессенджера Telegram, аудитория которого превысила 1 млрд пользователей, составила $1,4 млрд, прибыль — $540 млн. Об этом пишет газета Financial Times.

Почти половину из $1,4 млрд мессенджер получил от партнерств и экосистем, $292 млн — от премиальных подписок, больше $250 млн — от рекламы.

По итогам этого года Telegram планирует нарастить выручку до $2 млрд, прибыль — до $720 млн.

В компании заявили, что она достигла всех намеченных финансовых целей, и не исключили проведения IPO при более благоприятных условиях на рынках.

Эксперты рассказали, что Telegram разделил доходы с потенциальными спонсорами перед выпуском облигаций на сумму около $1,5 млрд. Всего за последние четыре года компания выпустила ценные бумаги на $2,4 млрд, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Telegram появились групповые звонки на 200 участников. Также мессенджер запустил маркетплейс подарков.

Telegram годовая отчетность
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