Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+5
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.08.2019 в 12:50

Прибыль Huawei в России выросла почти в 2,5 раза

Компания отчиталась о рекордной выручке в прошлом году

Depositphotos

За 2018 год российская «дочка» Huawei получила рекордную выручку — 132,3 млрд рублей. Большая часть этой суммы приходилась на продажу смартфонов, сообщает РБК.

Прибыль компании выросла в 2018 году в 2,4 раза до 3,35 млрд рублей. Такие показатели стали рекордными для российского подразделения Huawei за всю историю его работы.

За прошлый год россияне купили около 7,5 миллиона смартфонов брендов Huawei и Honor, который также производится китайской компанией. Средняя стоимость гаджетов составила 13,4 тысячи рублей. Как сообщил представитель объединенной сети «М.Видео-Эльдорадо», каждый четвертый смартфон, купленный в России в 2018 году, выпущен под брендом Huawei. «В «М.Видео-Эльдорадо» продажи Huawei и Honor выросли в четыре раза за счет широко представленной линейки, совместных акций и удобных кредитных инструментов», — отметил представитель этой сети, не уточняя выручку от их продажи.

Кроме смартфонов Huawei является производителем других потребительских устройств: компьютеров, планшетов, носимых устройств и гаджетов «умного» дома, телекоммуникационного и ИТ-оборудования (базовых станций, коммутаторов, серверов, систем хранения данных и др.) На данный момент более 80% рынка телеком-оборудования контролируют китайские компании, среди которых большую долю занимает Huawei.

прибыль Huawei
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.