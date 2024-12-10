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10.12.2024 в 12:00

Премия «Выгода»: «Т-Банк» наградил самые клиентоориентированные российские компании

В 2024 году бренды-партнеры выплатили клиентам на 54% больше кэшбэка, чем годом ранее

«Т-Банк» в третий раз вручил премию «Выгода» крупнейшим российским компаниям. Премия «Выгода» ежегодно отмечает бренды, которые приносят наибольшую пользу клиентам экосистемы «Т-Банка». Победители чаще всего обращались к механикам рекламной платформы. Подробностями с церемонии награждения пресс служба банка поделилась с редакцией Sostav.

Количество партнеров рекламной платформы «Т-Банка» превысило 1,5 тысячи. В общей сложности на премию было номинировано более 50 известных компаний.

Победители премии «Выгода» в 2024 году:

«Корзина кэшбэка» — «Дикси Доставка». Компания выплатила больше всего кэшбэка в 2024 году.

  • В шорт-лист номинации также вошли «Мегамаркет» и Aliexpress.

«Кэшбэк года» — Aliexpress. Компания показала лучший перформанс в разделе «кэшбэк дня».

  • В шорт-лист номинации также вошли «Дикси Доставка» и «Перекресток Vprok».

«Кэшбэк-магнат» — Unilever. Компания-производитель, которая выплатила больше всего кэшбэка в 2024 году и рекордсмен по использованию инструмента диджитал-сэмплинг.

«Взлет года» — «Победа». Новый партнер, который выплатил больше всего кэшбэка в 2024 году.

  • В шорт-листе также «Магнит Маркет» и Zolla.

«Лидер среди маркетплейсов» — «Мегамаркет». Номинация вручается за вклад в развитие категории.

  • В шорт-листе также «Магнит Маркет» и Aliexpress.

«Локомотив отрасли» — X5 Group. Компания внедрила в рекламную платформу в максимальное количество своих брендов и направлений.

  • В шорт-листе также «Яндекс».

«Золотой промокод» — «Лента». Самый щедрый партнер, принесший клиентам больше всего выгоды в промокодах.

  • В шорт-листе также «Яндекс Плюс» и «Купер».

«Разделяй и продавай» — «Золотое Яблоко». Номинация вручается за внимание и заботу к клиентскому пути, начиная от интуитивно удобного дизайна и рекомендаций до способов совершения оплаты, подключенных на сайте и в розничной сети.

  • В шорт-лист вошли Rendez-Vous и SUNLIGHT.

«Мега Шопер» — «М.Видео» — самый популярный партнер в сервисе «Шопинг».

  • В финал также вышли «585 Золотой» и «Технопарк».

«Вкусная еда» — «ВкусВилл». За большую лояльность и любовь к клиентам, за выгодные и интересные предложения, за успешные эксперименты и совместный рост в разделе «Город» «Т-Банка».

  • В шорт-листе: «Лента» и «Пятерочка»

«Суперспец» — Kari. Бренд провел больше всего спецпроектов в приложении «Кошелек» в 2024 году.

  • В шорт-лист также вошли «Галамарт» и Flowwow.

«Все карты в руки» — «Магнит». Партнер с самым большим количеством выпусков и открытий карт в приложении «Кошелек» в 2024 году.

  • В финал также вышли METRO и «Лента».
Премия «Выгода»: «Т-Банк» наградил самые клиентоориентированные российские компании Премия «Выгода»: «Т-Банк» наградил самые клиентоориентированные российские компании Премия «Выгода»: «Т-Банк» наградил самые клиентоориентированные российские компании

«Всеобъемлющее сотрудничество» — «Винлаб». Партнер, который принял участие в наибольшем количестве инициатив приложения «Кошелек».

  • Шорт-лист: Kari и METRO.

«Блестящее партнерство» — METRO — партнер с самыми большими охватами в приложении «Кошелек».

  • Шорт-лист: «Винлаб», Kari.

«Рекорд-оборот» — FUN&SUN. Партнер с самым быстрорастущим оборотом через Т-Pay.

  • В шорт-лист также вошли Aviakassa.com и Clickavia.

«Все, везде и с нами» — «Иль де Ботэ». Компания использует 10 сервисов «Т-Банка» — от рекламной платформы до решений инвестиций для бизнеса, демонстрирует неизменный интерес к передовым финансовым сервисам и готовность открывать для себя новые возможности банковской продуктовой линейки.

«Т-Банк»
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