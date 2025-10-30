Sostav.ru

30.10.2025 в 12:30

Премия Tricolor Media Awards: формируем будущее телевизионного маркетинга

Стартовал прием заявок на новую профессиональную премию для телеканалов, учрежденную компанией «Триколор»

Реклама
НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ НАО | www.tricolor.ru
erid:2W5zFJbRH28

Tricolor Media Awards — это премия, посвященная маркетинговым и коммуникационным стратегиям телеканалов. Экспертное жюри оценит кампании, которые не только привлекают внимание зрителей, но и формируют новые стандарты эффективного продвижения контента.

Цель премии — отметить лучших профессионалов отрасли, продемонстрировать успешные кейсы и вдохновить рынок на внедрение инновационных решений. В рамках Tricolor Media Awards будут определены победители в пяти номинациях:

  • Событие года.
  • Стильный тандем.
  • WOW-результат.
  • Креативный взлет.
  • Digital-прорыв.

Оценивать заявки участников будет авторитетное жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты медиаиндустрии:

  • Арсен Хомутов, директор по контенту «Триколор».
  • Ольга Трубенко, заместитель директора дирекции маркетинга, директор департамента продвижения компании «Первый канал. Всемирная сеть».
  • Гульнара Китанова, директор ТВ-бизнеса START, генеральный директор «СтартМедиаТВ».
  • Дмитрий Набиджанов, креативный директор «Триколор».
  • Антонина Петрова, директор по развитию бренда «Триколор».
  • Дарья Бояринова, независимый эксперт, модератор отраслевых медиафорумов.
  • Светлана Суморокова, руководитель отдела продвижения телевизионных проектов «Триколор».

Светлана Суморокова, председатель жюри:

Маркетинг телеканалов — это не просто продвижение, это искусство находить язык с аудиторией, создавать эмоции и формировать лояльность. Tricolor Media Awards — наш способ сказать спасибо тем, кто каждый день делает телевидение ярче, умнее и ближе к зрителю. Приглашаем всех, кто верит в силу креатива и стратегии, присоединиться к нашему профессиональному диалогу.

Прием заявок на участие в Tricolor Media Awards продлится до 10 ноября 2025 года. Церемония награждения пройдет 27 ноября 2025 года в Москве.

Подать заявку на участие и узнать подробности можно на официальном сайте премии.

