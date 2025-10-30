Премия Tricolor Media Awards: формируем будущее телевизионного маркетинга

Tricolor Media Awards — это премия, посвященная маркетинговым и коммуникационным стратегиям телеканалов. Экспертное жюри оценит кампании, которые не только привлекают внимание зрителей, но и формируют новые стандарты эффективного продвижения контента.

Цель премии — отметить лучших профессионалов отрасли, продемонстрировать успешные кейсы и вдохновить рынок на внедрение инновационных решений. В рамках Tricolor Media Awards будут определены победители в пяти номинациях:

Событие года.

Стильный тандем.

WOW-результат.

Креативный взлет.

Digital-прорыв.

Оценивать заявки участников будет авторитетное жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты медиаиндустрии:

Арсен Хомутов, директор по контенту «Триколор».

директор по контенту «Триколор». Ольга Трубенко, заместитель директора дирекции маркетинга, директор департамента продвижения компании «Первый канал. Всемирная сеть».

заместитель директора дирекции маркетинга, директор департамента продвижения компании «Первый канал. Всемирная сеть». Гульнара Китанова, директор ТВ-бизнеса START, генеральный директор «СтартМедиаТВ».

директор ТВ-бизнеса START, генеральный директор «СтартМедиаТВ». Дмитрий Набиджанов, креативный директор «Триколор».

креативный директор «Триколор». Антонина Петрова, директор по развитию бренда «Триколор».

директор по развитию бренда «Триколор». Дарья Бояринова, независимый эксперт, модератор отраслевых медиафорумов.

независимый эксперт, модератор отраслевых медиафорумов. Светлана Суморокова, руководитель отдела продвижения телевизионных проектов «Триколор».

Светлана Суморокова, председатель жюри: Маркетинг телеканалов — это не просто продвижение, это искусство находить язык с аудиторией, создавать эмоции и формировать лояльность. Tricolor Media Awards — наш способ сказать спасибо тем, кто каждый день делает телевидение ярче, умнее и ближе к зрителю. Приглашаем всех, кто верит в силу креатива и стратегии, присоединиться к нашему профессиональному диалогу.

Прием заявок на участие в Tricolor Media Awards продлится до 10 ноября 2025 года. Церемония награждения пройдет 27 ноября 2025 года в Москве.

Подать заявку на участие и узнать подробности можно на официальном сайте премии.