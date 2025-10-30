Премия Tricolor Media Awards: формируем будущее телевизионного маркетинга

Tricolor Media Awards — это премия, посвященная маркетинговым и коммуникационным стратегиям телеканалов. Экспертное жюри оценит кампании, которые не только привлекают внимание зрителей, но и формируют новые стандарты эффективного продвижения контента.
Цель премии — отметить лучших профессионалов отрасли, продемонстрировать успешные кейсы и вдохновить рынок на внедрение инновационных решений. В рамках Tricolor Media Awards будут определены победители в пяти номинациях:
- Событие года.
- Стильный тандем.
- WOW-результат.
- Креативный взлет.
- Digital-прорыв.
Оценивать заявки участников будет авторитетное жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты медиаиндустрии:
- Арсен Хомутов, директор по контенту «Триколор».
- Ольга Трубенко, заместитель директора дирекции маркетинга, директор департамента продвижения компании «Первый канал. Всемирная сеть».
- Гульнара Китанова, директор ТВ-бизнеса START, генеральный директор «СтартМедиаТВ».
- Дмитрий Набиджанов, креативный директор «Триколор».
- Антонина Петрова, директор по развитию бренда «Триколор».
- Дарья Бояринова, независимый эксперт, модератор отраслевых медиафорумов.
- Светлана Суморокова, руководитель отдела продвижения телевизионных проектов «Триколор».
Светлана Суморокова, председатель жюри:
Маркетинг телеканалов — это не просто продвижение, это искусство находить язык с аудиторией, создавать эмоции и формировать лояльность. Tricolor Media Awards — наш способ сказать спасибо тем, кто каждый день делает телевидение ярче, умнее и ближе к зрителю. Приглашаем всех, кто верит в силу креатива и стратегии, присоединиться к нашему профессиональному диалогу.
Прием заявок на участие в Tricolor Media Awards продлится до 10 ноября 2025 года. Церемония награждения пройдет 27 ноября 2025 года в Москве.
Подать заявку на участие и узнать подробности можно на официальном сайте премии.