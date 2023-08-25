Premier выпустит 84 эксклюзивных проекта в новом сезоне

Онлайн-кинотеатр Premier, входящий в холдинг «Газпром-Медиа», в новом сезоне планирует показать 84 эксклюзивных проекта, из них 65 — собственного производства, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Газпром-Медиа» Александра Жарова.

Всего в 2023 году на Premier выйдет 65 originals: 34 сериала, 28 документальных проектов, два художественных фильма и анимационный сериал. В новом сезоне сервис выпустит 84 эксклюзивных проекта: 25 оригинальных сериалов, еще 38 проектов выйдут совместно с телеканалами холдинга, кроме того зрители увидят 15 документальных проектов и шесть полнометражных фильмов.

В частности, осенью выйдет криминальная драма «Убить Риту» приключенческая комедия «5 копеек» и психологический триллер «Сны Алисы». Готовится адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Платформа совместно с Институтом развития интернета (АНО «ИРИ») снимает драмеди «Саша против!» и «Казачок», а также исторический костюмированный сериал «Цербер». В новом сезоне видеосервис продолжит развивать и направление документальных проектов.

Библиотека платформы пополнится и аудио-контентом — появится раздел с подкастами и радио «Шум».

Кроме того, Premier планирует улучшить интерфейс, запустить рекомендательную систему. Расширится и количество внутренних сервисов онлайн-кинотеатра.

Ранее сообщалось, что зрители отечественных кинотеатров всё чаще выбирают контент собственного производства видеосервисов. Собственные сериалы обеспечили им рекордную выручку: на продаже прав платформы заработали 8,8 млрд руб. за полугодие.