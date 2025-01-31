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31.01.2025 в 07:20

Предзаказы на новый флагман Samsung выросли в четыре раза

Предзаказ на новый Samsung Galaxy S25 оказался значительно выше, чем на S24 в прошлом году. Продавцы говорят о росте интереса в 3−4,5 раза. Цены на новинку на 12−14% выше, чем на предыдущую линейку, сообщают «Известия».

В МТС рассказали, что наблюдают большой интерес к линейке Samsung Galaxy S25. За неполную неделю с момента старта предзаказа количество заявок оказалось в 4,5 раза выше, чем на S24 в период предзаказа в январе прошлого года.

В «Вымпелкоме» также видят значительное увеличение интереса к новой модели: количество предзаказов уже в три раза превышает показатели предшествующей. В «М.Видео-Эльдорадо» спрос на линейку смартфонов Galaxy S25 вырос на 45% по сравнению с прошлым годом. В сети Samsung galaxystore также фиксируют повышенный спрос на все модели линейки новинки.

Эксперты отмечают, что интерес пользователей связан с появлением функции искусственного интеллекта (ИИ) в смартфонах. В Samsung Galaxy S25 ИИ нормально работает в России, в отличие от Apple Intelligence, который можно использовать в стране только, если пользователь укажет в качестве страны пребывания США. Кроме того, Samsung улучшила технические характеристики, такие как процессор, камера и автономность, отметили в «М.Видео-Эльдорадо».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин знает, что в РФ уже завезено около 25 тыс. аппаратов, которые поступят в продажу примерно на следующей неделе. Далее их реализация будет зависеть от того, как часто и в каких количествах новый флагман будут поставлять по параллельному импорту. Цены на новые смартфоны увеличились ниже уровня инфляции в России, добавляют в «М.Видео-Эльдорадо».

Ранее сообщалось, что пользователи стали выбирать телефоны, оснащенные искусственным интеллектом. Так, продажи Samsung Galaxy S24, первого флагмана южнокорейского бренда с AI, были сопоставимы с докризисным спросом в РФ.

Samsung
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