Предприниматели в России предпочитают регистрироваться в качестве ИП

В четвертом квартале 2024 года число регистраций индивидуальных предпринимателей (ИП) увеличилось на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 года. В первом квартале 2025 года количество регистраций ИП выросло на 3%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В первые три квартала 2024 года показатель снижался. Что касается числа регистраций юридических лиц, то там показатель сокращается: на 10% в 2024 году, на 26% — в первом квартале 2025 года.

За год на 35% выросло число регистраций ИП в административной сфере, на 26% — в IT, на 25% — в сфере профессиональной и научно-технической деятельности. В топ секторов, лидирующих по количеству регистраций индивидуальных предпринимателей, также вошли строительство и операции с недвижимостью.

По словам экспертов, создать и вести бизнес как ИП легче. Предпринимателям не нужен уставный капитал, проще бухгалтерия, доступна упрощенная система налогообложения, меньше обязательных отчетов и требований.

Увеличение числа регистраций индивидуальных предпринимателей связано не только с растущей привлекательностью у россиян этой формы ведения бизнеса, но и попытками использовать создаваемые ИП для налоговой оптимизации, известной как дробление. Компании переоформляют на индивидуальных предпринимателей отдельные составляющие работы юрлиц для выполнения требований более привлекательных налоговых режимов.

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