«Праздник быть собой»: Rich и Re:evolution создали арт-проект к 8 марта

Rich уверен: каждая женщина — это уникальная личность со своей историей успехов и неудач, которые она преодолела. Бренд предложил пересмотреть формат Международного женского дня и поздравить девушек с тем, какой путь они прошли и какими стали. В рамках проекта, размещенного на The Blueprint, девушки собрались вместе и поздравили самих себя и всех окружающих с торжеством личности, а не гендера.

Иван Сиденко, креативный директор Re:evolution: Мы очень рады совместно с брендом Rich исследовать не только территорию творчества и искусства, но и запустить небольшую капсульную коллекцию худи в рамках нашей кампании с локальным российским дизайнером.

Следуя своей концепции «Искусство праздника», бренд подошел к проекту через призму творчества и пригласил к участию девушек арт-профессий. Главные героини проекта — композитор и режиссер Дарья Чаруша, режиссер Анна Радченко и художница Мария Янковская.

Три девушки из разных сфер искусства поделились своими историями о пути развития, движении к успеху и трудностях, с которыми они столкнулись. Каждая из девушек смогла пробиться сквозь стереотипы и непонимание и успешно реализоваться в творчестве и карьере.

В рамках проекта героини дали интервью артисту театра «Мастерская Петра Фоменко» Амбарцуму Кабаняну. Истории героинь вдохновили художника Алишера Кушакова на создание картин. Художник рисовал портреты девушек непосредственно в процессе интервью.

На основе картин создадут уникальные толстовки и свитшоты, которые будут разыграны в соцсетях. Поучаствовав в конкурсе, каждая девушка сможет стать частью проекта «Праздник быть собой» и поделиться с окружающими своей личной историей успеха.

Rich использовал творческий подход, чтобы переосмыслить тему «женского праздника» через призму современного искусства, сделав акцент на индивидуальности, а не гендере.

Состав творческой группы:

«Мултон» (Rich):

Инна Тен — Brand manager

Тигран Антонян — Senior Digital Manager

Мария Петренко — Creative Excellence Manager

Re:evolution:

Иван Сиденко — креативный директор

Анна Сабурова — директор по клиентскому сервису

Оксана Горшкова — аккаунт-директор

Анна Касатова — старший аккаунт-менеджер

Андрей Прокопеня — продюсер

Оксана Иванова — SMM-менеджер

Евгений Павловский, Валентин Васильев, Евгений Шестилов — креативная группа

The Blueprint:

Света Павлова, Катя Брегеда, Нина Захарова, Юлия Выдолоб, Полина Крюкова, Андрей Рапуто, Геннадий Белых, Анатолий Фролов, Валерия Пекарская, Анастасия Юркова, Фариза Родригез, Наташа Истомина, Анастасия Короткова, Елизавета Донских

Амбарцум Кабанян — интервьюер

Team 1 Production (видео)