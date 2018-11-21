Праймовая линейка НТВ — в лидерах эфира

Новые остросюжетные проекты, которыми телеканал НТВ открыл сезон, продемонстрировали выдающиеся результаты и не раз возглавляли топ лучших эфирных событий среди всех телеканалов России в аудитории «Все 18+».

Телезрители по достоинству оценили остросюжетную комедию «Динозавр», главную роль в которой роль исполнил Народный артист России Андрей Смирнов, он сыграл «медвежатника» Семёна Бабушкина, а в образе его друга вора-рецидивиста на экране появился Александр Панкратов-Чёрный.

Доля показа достигала 19,9%, и сериал стал лучшим эфирным событием и лучшим сериалом прайма. Средние показатели проекта составили 16,3%.

Остросюжетный сериал «Скорая помощь», главную роль в котором исполнил заслуженный артист России Гоша Куценко, на протяжении всего двухнедельного показа удерживал лидерство в прайме и дважды становился лучшим эфирным событием недели в аудитории «Все 18+».

Доля показа достигала 20,7%, а средняя доля 20-ти серий составила 16,8%.

Максимальная доля иронического детектива «Балабол» составила 15,5%. Главную роль в проекте — остроумного оперативника с отличным чувством юмора и уникальной агентурной сетью Сани Балабина — сыграл Константин Юшкевич.

За приключениями провинциального опера, виртуозно раскрывающего самые сложные дела, следило 13% аудитории.

Остросюжетный детектив «Канцелярская крыса», рассказывающий историю постепенного превращения маленького человека в монстра, продемонстрировал максимальную долю в 17,2%, средние показатели проекта составили 14%.

Премьера детективного триллера «Ворона», продюсером которого выступил Валерий Тодоровский, а главные роли исполнили Елизавета Боярская и Анатолий Белый, прошла со средним показателем 14,5%, максимальная доля показа достигала 18,6%.

Жюри фестиваля пилотных серий новых телесериалов «Пилот» удостоило Елизавету Боярскую премии в номинации «Лучшая актриса».