Потребители теряют доверие. Исследование Nielsen и The Conference Board

Индекс потребительского доверия россиян драматически упал в I квартале 2019 года до самого низкого значения с начала 2014 года — 62 пунктов, как это следует из данных глобального исследования CCI The Conference Board и Nielsen. По отношению к предыдущему, IV кварталу 2018 года, Индекс упал на три пункта, а к аналогичному периоду прошлого года — на шесть. Однако светлые пятна в этой довольно мрачной картине все же есть.

Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence Index, CCI) складывается из оценки респондентами трех показателей: уровня финансового благополучия, готовности тратить деньги и перспектив на рынке труда. Между ними нет жесткой функциональной связи. Так, если по данным волны I квартала 2019 года первые два показателя показали ухудшение общей ситуации, то третий, отражающий отношение респондентов к возможности сменить работу, наоборот. Число опрошенных, которые с оптимизмом оценивают свою ситуацию в ближайшие 6 месяцев, увеличилось на 2 п.п. до 20%.

Рост уверенности опрошенных в том, что экономика выйдет из кризиса, свидетельствует о возможной позитивной динамике Индекса, — считает Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия. — Нужно также учитывать, что в I квартале его значения традиционно оказываются чуть ниже, чем в последующие периоды того же года".

Динамика Индекса потребительского доверия, Россия, 2014 — 2019 гг.

Но, конечно, не стоит переоценивать повышательный тренд одного из показателей, ведь это означает еще более глубокое падение двух других.

Динамика изменения трех составляющих Индекса CCI, доля респондентов, оценивающих перспективы, как хорошие или отличные, %, Россия

Разумеется, люди приспосабливаются к меняющейся ситуации. Перспективы получить работу — это взгляд в будущее, а жить приходится настоящим. А в настоящем быстрее всего уменьшается готовность потребителей тратить деньги. На чем же они экономят в первую очередь?

Как показывает исследование, люди будут переходить на более дешевую одежду и еду и сокращать затраты на развлечения вне дома. Отпуск тоже станет короче, но в меньшей степени, чем в конце прошлого года: за счет этой статьи расходов планируют экономить 30% и 45% респондентов, соответственно. А лидером по росту озабоченности людей в I квартале 2019 года стали слишком высокие расходы затраты на оплату ЖКХ, в частности, электроэнергию и газ. Похоже на то, что наши сограждане берут курс на энергосберегающие технологии.

На чем экономят российские потребители, доля, %

Специалисты по финансовой грамотности утверждают, что потребительские расходы вне зависимости от своей величины должны делиться в соотношении 50/30/20. Другими словами, половина доходов должна быть потрачена на «обязательные статьи»: еда, одежда, квартплата, погашение долгов, если они есть. Примерно треть доходов может пустить на «статьи развития» или «для души»: образование, развлечения, дорогая одежда и т. п. А пятую часть полагается откладывать. Но это в теории — на практике приходится учитывать психологию.

Чем ближе лето, т.е. традиционный период отпусков, тем больше люди готовы увеличивать свои расходы на эту статью (+ 3 пп в I квартале 2019 г. в сравнении с предыдущим кварталом). И это, кстати, согласуется зафиксированным исследователями уменьшением доли желающих сэкономить на отдыхе. А вот число планирующих отложить часть свободных денег «на черный день» уменьшилось на те же 3 пп. Вряд ли между этими показателями есть прямая связь — «не стали откладывать, а решили потратить на отпуск», но косвенная — безусловно. Впрочем, вполне возможно, что часть людей вместо того, чтобы откладывать деньги, решила погасить долги, этот показатель вырос на 2 пп.

Заметим, что в шесть самых крупных статей, на которых планируют экономить наши сограждане, вошло обустройство дома: ремонт, покупка мебели и т. п. И рынок не может не почувствовать это — лето уже совсем скоро.

На что потребители тратят свободные деньги, доля, %