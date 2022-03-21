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21.03.2022 в 07:20

Стивен Кинг и другие иностранные авторы отказались издаваться в России

Книжный рынок может потерять зарубежные новинки

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Известные зарубежные авторы, среди которых Стивен Кинг, Нил Гейман, Линвуд Баркли и Адам Пшехшта, приостанавливают работу с российскими издательствами из-за ситуации на Украине. Пока российские игроки оценивают долю ушедших писателей как незначительную, но надеются договориться о сохранении контрактов, пишет «Коммерсант».

Заявления о приостановке работы с российским книжным рынком делают и зарубежные издательства, в частности, Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, Hachette UK, Ebury, Berrett Kohler, а также международный оптовый продавец книг Gardners. Российский книжный союз оценивает долю иностранных авторов в совокупной выручке российского книжного рынка в 40%.

В «Эксмо-АСТ» официальных заявлений о расторжении контрактов от представителей западных писателей пока не получали. Договора на издание книги обычно заключаются на срок от пяти лет и более, поясняет президент группы Олег Новиков: «В это время можно издавать, переиздавать и допечатывать произведение». При этом права на выпуск электронных и аудиокниг при расторжении договора прекращаются сразу, уточнил он.

В «Альпине. Дети» заявили, что доля иностранных авторов в портфеле издателя превышает 70%. Там ведут переговоры с правообладателями, но пока доля ушедших авторов незначительна. В выручке «ЛитРес» иностранные авторы занимают около 40%.

В случае потери значительной части зарубежных новинок издателям придется переключаться на российских и азиатских авторов. Так, Олег Новиков считает перспективным сегмент современной литературы Китая, Южной Кореи и Японии. Однако вырастет и доля пиратских ресурсов, опасаются издатели. В 2021 году размер рынка электронных пиратских книг оценили 2−3 млрд руб., это почти четверть недополученных доходов издателей.

Литрес Издатель Эксмо-АСТ Альпина
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