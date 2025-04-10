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18+
10.04.2025 в 15:45

Потери бюджета из-за нелегальных сладостей оценили в 12 млрд рублей

Россияне потребляют на 10,4% больше продукции, чем в стране производится и ввозится

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В этом году федеральный бюджет недополучит 12,07 млрд руб. из-за нелегального оборота кондитерской и шоколадной продукции, который достиг в натуральном выражении 1,49 млрд упаковок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра экономической экспертизы ВШЭ.

Объем потребления кондитерских и шоколадных изделий россиянами на 10,4% превышает объем продукции, который производится в стране и импортируется. Товары являются незадекларированными. В результате федеральный бюджет в этом году может недополучить по налогу на прибыль 7,39 млрд руб., по НДС — 3,55 млрд руб., по невыплаченным таможенным пошлинам при текущем валютном курсе — 956 млн руб. Выпадающие доходы бюджета от невыплаченного налога на прибыль в оптово-розничном звене оцениваются в 174 млн руб.

Потенциальный объем потерь бюджета в этом году от нелегального оборота кондитерской и шоколадной продукции вырос на 18% в годовом выражении. Причины: рост с 1 января ставки налога на прибыль с 20 до 25% и ожидаемое увеличение цен на 5% год к году.

Не декларируя товары, производители пытаются сократить издержки. Делают так чаще всего малые и средние компании. При выявлении незадекларированной продукции виновным доначислят сумму неуплаченных налогов. Также возможен штраф (20−40% от неуплаченной суммы налогов) и пени за каждый день просрочки.

В марте сообщалось, что производители кондитерской продукции повысят цены на 5−15% и уменьшат вес и размер упаковки.

бюджет контрафакт сладости
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