«Последняя желтая дорога» появилась рядом с офисом «Яндекс Карт»

Рядом с офисом «Яндекс Карт» в Москве разместили арт-объект «Последняя желтая дорога», созданный художником a l e s h a. Работа отсылает к обновлению дизайна сервиса — цвет дорог в «Яндекс Картах» сменился с желтого на серый. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Дороги желтого цвета пришли в дизайн «Яндекс Карт» из печатных дорожных атласов и оставались такими в течение 20 лет. Сервис движется к реалистичному отображению города, в результате схематичные желтые дороги сменились серыми с детальной разметкой. Пасхалка с последней желтой дорогой из интерфейса осталась на память в столице.

A l e s h a работает в разных медиумах: от станковой живописи до уличных интервенций и видеоперформансов. Работы со взломом городской реальности художник создавал и в других городах. «Последняя желтая дорога» стала первой коллаборацией с «Яндекс Картами» в этой серии.

Напомним, накануне «Яндекс» представил обновленный дизайн «Карт» в мобильном приложении и на сайте сервиса. Изменения затронули все ключевые элементы интерфейса и содержания: от дорожной разметки и цветовой схемы до способов отображения объектов инфраструктуры.