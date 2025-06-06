Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.06.2025 в 14:10

«Последняя желтая дорога» появилась рядом с офисом «Яндекс Карт»

Накануне сервис обновил дизайн

3

Рядом с офисом «Яндекс Карт» в Москве разместили арт-объект «Последняя желтая дорога», созданный художником a l e s h a. Работа отсылает к обновлению дизайна сервиса — цвет дорог в «Яндекс Картах» сменился с желтого на серый. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Дороги желтого цвета пришли в дизайн «Яндекс Карт» из печатных дорожных атласов и оставались такими в течение 20 лет. Сервис движется к реалистичному отображению города, в результате схематичные желтые дороги сменились серыми с детальной разметкой. Пасхалка с последней желтой дорогой из интерфейса осталась на память в столице.

A l e s h a работает в разных медиумах: от станковой живописи до уличных интервенций и видеоперформансов. Работы со взломом городской реальности художник создавал и в других городах. «Последняя желтая дорога» стала первой коллаборацией с «Яндекс Картами» в этой серии.

«Последняя желтая дорога» появилась рядом с офисом «Яндекс Карт» «Последняя желтая дорога» появилась рядом с офисом «Яндекс Карт» «Последняя желтая дорога» появилась рядом с офисом «Яндекс Карт»

Напомним, накануне «Яндекс» представил обновленный дизайн «Карт» в мобильном приложении и на сайте сервиса. Изменения затронули все ключевые элементы интерфейса и содержания: от дорожной разметки и цветовой схемы до способов отображения объектов инфраструктуры.

Яндекс.Карты
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Арт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.