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18+
21.06.2022 в 18:30

Пользователи iOS 16 пройдут тест на «человечность» без капчи

Обновлённая операционная система научилась отличать людей от роботов без всплывающего окна с тестом

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Apple добавила функцию автоматического обхода капчи в операционные системы iOS 16 и macOS Ventura. Она позволит в фоновом режиме проверять устройство и учётную запись Apple ID. Подробностями фичи компания поделилась на сайте в разделе для разработчиков.

Капча (captcha) — автоматизированный тест для различения компьютеров и людей в виде набора случайных символов, который требуется ввести при совершении определенных действий на сайтах.

Если система подтвердит, что запрос поступил от человека, а не от бота, то iOS создаст приватный токен, который позволит регистрироваться или авторизовываться без необходимости расшифровывать специальные символы и изображения.

Подключить функцию можно в «Настройках», перейдя в раздел Apple ID и выбрав поле «Пароль и безопасность», а затем нажав на «Автоматическое подтверждение».

В начале июня Apple представила новую iOS 16, MacBook на обновлённом процессоре M2 и другие новинки и функции на очередной онлайн-конференции Worldwide Developers Conference (WWDC).

Более 10 лет назад в капче видели рекламный потенциал — например, в 2010 году была запущена система, с помощью которой владельцы ресурсов могли размещать промо в окне теста.

Apple iOS
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