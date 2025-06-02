Поливоркинг: и швец, и жнец, и на дуде писатель

Только зумеры доросли до возможности работать, как сразу захотели подмять правила игры под себя — так и появился поливоркинг. Эта новая концепция — ребрендинг «второй работы», мутировавший фриланс или настоящая инновация? Какие риски несет и какие возможности открывает этот тренд? Корреспондент Sostav Виктория Белова разложила инсайты для поливоркеров и работодателей по полочкам.

Что еще за поливоркинг?

Слово поливоркинг (polyworking) образовано от префикса poly- (много) и working (рабочий процесс, работать). Термин описывает феномен модной стратегии распределения трудовых ресурсов — нового подхода к построению карьеры через совмещение нескольких профессий или проектов одновременно.

Имейте в виду, просто впахивать на двух работах — еще не поливоркинг. В этом случае дословного перевода термина недостаточно: важно понимать концепцию этого феномена. Идея заключается в работе над несколькими проектами, не связанными друг с другом ни сферой деятельности, ни форматом работы.

Современный рынок труда не диктует правила безапелляционно. «Одна работа — одна зарплата» — прошлый век. В эпоху удаленки, цифровых платформ и гибких форматов занятости все больше людей выбирают поливоркинг. Практиковать его можно как в рамках фриланса, так и вне его границ. Например, завершив заказ на верстку сайта днем, вечером преподаешь детишкам на дому или в онлайне. Или, допустим, ходишь в офис по классическому графику 5/2, а в свободное от работы время ведешь блог о материнстве или рыболовстве, и зарабатываешь на нем за счет рекламы. Вариантов уйма, вопрос — в креативности подхода.

Можно сказать, что мечта таксистов, наконец, сбылась — «у меня, на самом деле, есть бизнес, а таксую я так — для души» теперь звучит вполне реалистично. Автором концепции действительно мог быть какой-нибудь шофер — к сожалению, этого мы не узнаем. Но вот что известно точно: зумеры распространили поливоркинг словно вирус, заручившись поддержкой миллениалов.

Поливоркинг — это хорошо забытое старое или настоящая инновация?

Хотя идея не нова, ее реализация значительно отличается от всего, что было до этого. Еще во времена СССР можно было наткнуться на мелкое предпринимательство: кто-то выпекал торты, другие шили платья на заказ или чинили что-то по запросу. Правда, это не носило повсеместный характер и оставалось незаконным. В основном такое встречалось в рамках взаимопомощи и честного бартера. Да и вообще, какой бизнес, пусть даже маленький, при всеобщем движении к коммунизму?

Правильно — никакой. Только после распада Союза ситуация изменилась: люди порой совмещали несколько работ сразу, но делали они это не от хорошей жизни, а в рамках борьбы за пропитание в условиях экономического коллапса. Более стабильный рынок современной России позволяет переосмыслить и трансформировать классические подходы к рабочему процессу.

Поливоркинг выделяется на фоне феноменов прошлого несколькими особенностями:

Четкие границы концепции. Чтобы официально именовать себя поливоркером, нужно совмещать деятельность из абсолютно несовместимых миров и никак иначе. Работа программистом в двух разных фирмах одновременно — не считается.

Чтобы официально именовать себя поливоркером, нужно совмещать деятельность из абсолютно несовместимых миров и никак иначе. Работа программистом в двух разных фирмах одновременно — не считается. Свобода выбора. «Быть или не быть?» — вопрос, на который поливоркер отвечает сам. Конечно, экстренная потребность в лишних деньгах может стать решающим фактором в отдельных случаях, но многие выбирают это сами — от души.

Кому и зачем он нужен?

Неудивительно, что поливоркинг стал популярным именно сейчас — в эпоху быстрого дофамина, породившего эпидемию клипового мышления. Однако не может один TikTok быть движком прогресса и прародителем тренда, изменившего быт миллионов людей. Так откуда же ноги растут?

Неизбежность цифровизации. Сложно отрицать ускорение темпов развития digital-сектора и в целом технологий. Благодаря интернету, можно не только работать на фрилансе из любой точки мира, но и обучиться чему-угодно, а также научить других — все это не сложно монетизировать. Конечно, поливоркер может обойтись и без помощи технологий, но вариант остается самым распространенным по понятным причинам.

Сложно отрицать ускорение темпов развития digital-сектора и в целом технологий. Благодаря интернету, можно не только работать на фрилансе из любой точки мира, но и обучиться чему-угодно, а также научить других — все это не сложно монетизировать. Конечно, поливоркер может обойтись и без помощи технологий, но вариант остается самым распространенным по понятным причинам. Возможность совместить приятное с полезным. Веками люди считали, что хобби — то, чем ты занимаешься в нерабочей обстановке, себе на радость и за бесплатно, но теперь есть все возможности монетизировать свою любовь, чтобы получить двойную выгоду.

Веками люди считали, что хобби — то, чем ты занимаешься в нерабочей обстановке, себе на радость и за бесплатно, но теперь есть все возможности монетизировать свою любовь, чтобы получить двойную выгоду. Современные проблемы требуют современных решений. Поколению СДВГ-шников и дум-скроллеров тяжело найти дзен в монотонности и однообразии, поэтому они строят свою жизнь и карьеру по правилам своего хаоса — вне привычных графиков и форматов.

Поколению СДВГ-шников и дум-скроллеров тяжело найти дзен в монотонности и однообразии, поэтому они строят свою жизнь и карьеру по правилам своего хаоса — вне привычных графиков и форматов. Пинок от кризиса или возможность повысить свой уровень жизни. Экономические колебания и недовольство уровнем жизни всегда были хорошими мотиваторами что-то предпринять во благо своего комфорта. Доход поливоркера зависит только от изобретательности и сноровки и может достигать 200−300 тысяч рублей и более. Концепция идет наперекор классическому пониманию о карьерной лестнице — только от вас зависит, когда вы добьетесь «повышения».

Экономические колебания и недовольство уровнем жизни всегда были хорошими мотиваторами что-то предпринять во благо своего комфорта. Доход поливоркера зависит только от изобретательности и сноровки и может достигать 200−300 тысяч рублей и более. Концепция идет наперекор классическому пониманию о карьерной лестнице — только от вас зависит, когда вы добьетесь «повышения». Кадровый голод. Потребность в квалифицированных кадрах только растет, о чем пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования Kept: 75% компаний сталкиваются с нехваткой персонала. Это происходит вопреки рекордно низкому уровню безработицы: по данным Росстата показатели брезработицы составили 2,4% на 2025 год. В сложившейся ситуации открывается окно возможностей для поливоркеров, на которых могут возложить свои надежды работодатели, переживающие за дефицит сотрудников.

Светлые и темные стороны поливоркинга

Для одних поливоркинг — осознанный путь к финансовой независимости и профессиональному росту. Для других — вынужденная мера в условиях нестабильной экономики. Но так ли идеальна эта модель? Может, поливоркинг — не для всех?

Плюсы и возможности:

Борьба с рутиной и свобода без компромиссов. Поливоркинг позволяет разнообразить трудовую деятельность, чтобы энтузиазм не иссяк. Выбор по интересам, работа из любой точки мира и в любое время суток — максимальная гибкость.

Поливоркинг позволяет разнообразить трудовую деятельность, чтобы энтузиазм не иссяк. Выбор по интересам, работа из любой точки мира и в любое время суток — максимальная гибкость. Рубрика «эксперименты». Поливоркинг дает возможность без особых рисков для своего кошелька попробовать себя в новом русле.

Поливоркинг дает возможность без особых рисков для своего кошелька попробовать себя в новом русле. Рост личного бренда. Нет привязки к одной роли — вы можете закрепиться в нескольких нишах, обзавестись там связями и знакомствами, чтобы повысить свою узнаваемость, а также разнообразить профессиональное портфолио непохожими друг на друга кейсами.

Нет привязки к одной роли — вы можете закрепиться в нескольких нишах, обзавестись там связями и знакомствами, чтобы повысить свою узнаваемость, а также разнообразить профессиональное портфолио непохожими друг на друга кейсами. Финансовая подушка безопасности. Если одно дело не пошло — другое вас удержит на плаву.

Если одно дело не пошло — другое вас удержит на плаву. Отсутствие потолка заработка. При должной сноровке и удачном стечении обстоятельств поливоркеры могут выйти за рамки стандартов зарплат. Для этой рабочей модели 200−300 тысяч рублей в месяц — не предел. Многие выбирают поливоркинг именно за этим.

Риски и сложности:

Перегруз системы. Главный камень преткновения — самоорганизация. Хотя рутинное выгорание поливоркеру не грозит, у всего есть другая сторона медали: при неправильно выстроенном тайм-менеджменте нервная система может не выдержать под давлением большого объема задач и наплывом дедлайнов. Как итог — выгорание, повышенная тревожность, апатичное состояние, которые приведут к срыву установленных сроков, снижению продуктивности и качества труда.

Главный камень преткновения — самоорганизация. Хотя рутинное выгорание поливоркеру не грозит, у всего есть другая сторона медали: при неправильно выстроенном тайм-менеджменте нервная система может не выдержать под давлением большого объема задач и наплывом дедлайнов. Как итог — выгорание, повышенная тревожность, апатичное состояние, которые приведут к срыву установленных сроков, снижению продуктивности и качества труда. За двумя зайцами погонишься — нигде не профессионал. Совмещение разных сфер деятельности может сказаться на профессиональном погружению в специфику работы. В таком случае, выбраться из дилетантского болта и не погрузиться в кризис идентичности окажется непростой задачей.

Совмещение разных сфер деятельности может сказаться на профессиональном погружению в специфику работы. В таком случае, выбраться из дилетантского болта и не погрузиться в кризис идентичности окажется непростой задачей. Поливоркинг vs work life balance. В таком ритме жизни сложно оставить окошко времени не только для личного отдыха, но и для встреч с близкими.

В таком ритме жизни сложно оставить окошко времени не только для личного отдыха, но и для встреч с близкими. Дестабилизация. Несмотря на то что поливоркинг способен стать вашей подушкой безопасности, он же может оказаться вашим злейшим врагом в вопросах материального благосостояния. Частичная занятость и работа по краткосрочным проектам менее стабильны, чем работа на дядю в офисе при графике 5/2 с наличием соцпакета и оплачиваемых отпусков и больничных.

Несмотря на то что поливоркинг способен стать вашей подушкой безопасности, он же может оказаться вашим злейшим врагом в вопросах материального благосостояния. Частичная занятость и работа по краткосрочным проектам менее стабильны, чем работа на дядю в офисе при графике 5/2 с наличием соцпакета и оплачиваемых отпусков и больничных. Бумажная волокита. Налоги с нескольких источников дохода, возможные разногласия с ТК, риск штрафов за неоформленную по закону деятельность — головная боль большинства поливоркеров.

Поливоркинг — это интересный метод развития, который позволяет получать больше опыта и увеличивать доход. Однако он требует хорошей самоорганизации, умения прорабатывать стресс и наличия четкой грани между работой и личной жизнью. Важно оценить свои возможности и ресурсы, чтобы поливоркинг приносил пользу, а не вредил здоровью и качеству жизни.

Екатерина Ярославцева, руководитель отдела внешних и внутренних коммуникаций 19agency84 : В найме сейчас важно открыто говорить о гибкости и возможностях выбора формата работы. Люди хотят знать не просто список обязанностей, а какие реальные проекты им предстоит вести, какие ключевые задачи решать и каких результатов от них ждут. В нашем агентстве уже есть успешные примеры работы по этой модели: мы привлекаем талантливых ребят на частичную занятость и сотрудничаем с теми, кто работает по совместительству. Такой формат дает свободу и маневренность — мы быстро подключаем нужных экспертов к конкретным задачам, что особенно ценно в нашей динамичной творческой среде. В результате получаются гибкие команды, где люди чувствуют свою значимость и возможность выбирать проекты по душе, а бизнес легко адаптируется к изменениям на рынке. При этом именно высокий уровень управленческой культуры становится ключом к тому, чтобы и частично занятые сотрудники оставались эффективными и лояльными стейкхолдерами.

Как поливоркеру жить, а не выживать?

Поливоркинг открывает новые возможности, но требует системного подхода, чтобы многозадачность вас не задушила. Вот практическая инструкция, как совмещать несколько проектов, сохраняя продуктивность и здоровье:

Продуманный тайм-менеджмент. Без границ работа поглотит всю вашу жизнь целиком, поэтому фиксируйте «рабочие окна». Ваши проекты не должны пересекаться друг с другом. Лучше даже оставлять небольшой запас времени.

Без границ работа поглотит всю вашу жизнь целиком, поэтому фиксируйте «рабочие окна». Ваши проекты не должны пересекаться друг с другом. Лучше даже оставлять небольшой запас времени. Начинайте с малого. Всех денег мира не заработать, а вы сами у себя — одни. Лучшей стратегией будет осторожно экспериментировать: сначала к основной работе в рамках эксперимента прибавить один проект, а не сразу бросаться во все тяжкие. Как только вы почувствуете себя устойчиво, можно играть на повышение.

Всех денег мира не заработать, а вы сами у себя — одни. Лучшей стратегией будет осторожно экспериментировать: сначала к основной работе в рамках эксперимента прибавить один проект, а не сразу бросаться во все тяжкие. Как только вы почувствуете себя устойчиво, можно играть на повышение. Автоматизируйте рутину. Если есть возможность что-то делегировать — смело пользуйтесь. Например:

Финансы. Сервисы для самозанятых (например, «Мой налог»), автоматические переводы на нужный счет. Администрирование. Шаблоны договоров, автоответчики в почте, планировщики задач (Trello, Notion). Контент. ИИ-инструменты для черновиков, построения графиков, обработки фото, создания презентаций (ChatGPT, Canva, Gamma и другие)

Не забывайте отдыхать. Работа в режиме 24/7 = выгорание за 3 месяца. Как избежать:

Выстройте четкие границы. Например: не проверять рабочую почту после 20:00, выходные — только для близких и хобби. Физические маркеры. Рабочий стол — для проектов, диван — для отдыха. Не работайте там, где отдыхаете — мозг считывает эти паттерны, вы его не обманите. Заведите разные аккаунты в соцсетях и создайте отдельные почтовые адреса для работы и личной жизни.

Следуйте правилу 80/20. Принцип Парето, также известный как правило 80/20 гласит, что зачастую небольшие усилия дают наибольший выхлоп. Отследите эти 20% задач, которые делают 80% вашего дохода, и ориентируйтесь на них. Раз в месяц проводите аудит целей и анализируйте ситуацию: Какие проекты приносят максимум денег и удовольствия? От каких можно отказаться? Достаточно ли я зарабатываю?

Принцип Парето, также известный как правило 80/20 гласит, что зачастую небольшие усилия дают наибольший выхлоп. Отследите эти 20% задач, которые делают 80% вашего дохода, и ориентируйтесь на них. Раз в месяц проводите аудит целей и анализируйте ситуацию: Какие проекты приносят максимум денег и удовольствия? От каких можно отказаться? Достаточно ли я зарабатываю? Цените себя. Отклоняйте низкооплачиваемые предложения и не терпите токсичных заказчиков.

Отклоняйте низкооплачиваемые предложения и не терпите токсичных заказчиков. Лучше подстраховаться, чем попасть впросак. Держитесь хотя бы одного стабильного проекта — экспериментируйте со всеми остальными. Также всегда держите денежный запас на черный день.

Держитесь хотя бы одного стабильного проекта — экспериментируйте со всеми остальными. Также всегда держите денежный запас на черный день. Регулярно перезагружайтесь. Поливоркинг — марафон, а не спринт. Поэтому обязательно проводите цифровой детокс и занимайтесь спортом или медитируйте для снижения стресса.

Важно помнить, что поливоркинг — это не про то, чтобы «пахать» больше, а про то, чтобы работать осознаннее. Настройте систему — и вы получите все его преимущества без перегрузок.

Поливоркинг для работодателей — угроза или благодать?

На первый взгляд, сотрудничество с человеком, у которого уже есть основная занятость, кажется сомнительной идеей. Но давайте зададимся вопросом: если исполнитель стабильно выдает качественный результат в срок, так ли важно, сколько у него других обязательств? В современной экономике ценится не присутствие в офисе с 9 до 18, а конкретные достижения.

Компании, освоившие работу с такими специалистами, получают три ключевых преимущества:

Доступ к топовым кадрам — часто это опытные профессионалы (тимлиды, сеньоры), для которых один проект — слишком узко; Гибкость команды — возможность быстро привлекать экспертов под конкретные задачи, не тратя месяцы на поиск и адаптацию сотрудника; Экономическая эффективность — оплата только за реально выполненную работу без затрат на соцпакет и простои.

О преимуществах мы уже поговорили: чем рискует работодатель, сотрудничая с поливоркерами?

Конфликт интересов и утечки данных. Поливоркер может работать с прямыми конкурентами или нарушать конфиденциальность организации, используя ее интеллектуальную собственность в других проектах.

Поливоркер может работать с прямыми конкурентами или нарушать конфиденциальность организации, используя ее интеллектуальную собственность в других проектах. Непредсказуемость и срыв дедлайнов. Поливоркер может быть перегружен другими проектами и задерживать выполнение ваших задач.

Поливоркер может быть перегружен другими проектами и задерживать выполнение ваших задач. Отсутствие лояльности. Поливоркер ничем не связан с вами, в любой момент может уйти, если найдет более выгодный проект.

Поливоркер ничем не связан с вами, в любой момент может уйти, если найдет более выгодный проект. Юридические риски. Если поливоркер работает неофициально, возможны претензии со стороны налоговой или трудовой инспекции.

Если поливоркер работает неофициально, возможны претензии со стороны налоговой или трудовой инспекции. Спорный контроль качества. Трудно проверить, насколько тщательно поливоркер подходит к вашей задаче, и быть полностью уверенным, что он выполняет ее на все сто, при наличии побочных проектов.

Александра Арсеньева, Директор по управлению персоналом SkyAlliance : Поливоркинг кардинально изменит привычный для «классических» работодателей уклад. Нравится нам это или нет, но мы должны принять то, что новое поколение не стремится работать годами на одном месте, а довольно долго ищет себя и не боится пробовать новые профессиональные сферы. Безусловный плюс — такие сотрудники гибкие, быстро адаптируются к изменениям, обладают кругозором в различных областях. Но работодателю не стоит удивляться, что «поливоркер» в один прекрасный день захочет сменить сферу финансов на преподавание йоги, которой занимался последние три года.



Чтобы удерживать поливоркеров, компаниям стоит проявлять гибкость в рабочих процессах, предоставить гибридный формат работы и возможность самостоятельно управлять своим временем (например, ввести гибкое начало рабочего дня и оценивать не отработанные часы, а реальные результаты работы). Поливоркеры непрерывно обучаются (а как иначе сочетать две или больше профессиональных сфер?), поэтому работодателям стоит предоставить возможности для личного и профессионального развития. Например, внедрить внутреннее и внешнее обучение, программы наставничества. Поливоркеры могут выгорать чаще других сотрудников, поэтому важно создать уютную атмосферу и доброжелательную корпоративную культуру. Например, мы, в SkyAllience, регулярно проводим SkyFridays — неформальные вечеринки с пиццей и настольными играми, где сотрудники из разных отделов могут познакомиться и отдохнуть вместе.

Однако сотрудничество с поливоркерами дает бизнесу гибкость и доступ к узким экспертам. Как работодателю снизить риски и превратить их в плюсы?

Законная защита. Подписывайте соглашения о неразглашении; оформляйте официальные договоры ГПХ или заключайте контракты с самозанятыми или ИП, но во втором случае обязательно проверяйте статус исполнителя через приложение «Налогоплательщик»; четко прописывайте фиксированные выплаты и KPI и санкции за нарушение сроков, права на продукт работы в договоре.

Подписывайте соглашения о неразглашении; оформляйте официальные договоры ГПХ или заключайте контракты с самозанятыми или ИП, но во втором случае обязательно проверяйте статус исполнителя через приложение «Налогоплательщик»; четко прописывайте фиксированные выплаты и KPI и санкции за нарушение сроков, права на продукт работы в договоре. Борьба за качество. Внедрите поэтапную оплату (например, 30% аванс, 70% — после приема итогового продукта); назначьте куратора из компании для слежки за процессом.

Внедрите поэтапную оплату (например, 30% аванс, 70% — после приема итогового продукта); назначьте куратора из компании для слежки за процессом. Создайте спрос на интерес к себе. Разработайте долгосрочные мотивационные схемы (например, бонусы за длительное сотрудничество); давайте интересные задачи и возможности для роста — тогда специалист о вас не забудет и всегда будет рад с вами поработать.

Поливоркинг — инструмент, который требует осознанного управления. Если подойти к нему системно, он может стать выгодной альтернативой традиционному найму.

Серафим Денега, CEO Migel Agency : На данный момент сложно говорить о каких-то грандиозных изменениях рынка, но можно выделить ряд трендов: Работодатели начинают меньше ориентироваться на «полную занятость» и больше — на value-based hiring (подбор по ценности, которую человек приносит);

Начали чаще появляться ограничения на конкуренцию и уточнения о вторичной занятости;

В трудовых договорах появляются пункты о возможности параллельной работы. Компании стараются заранее прописать, допустима ли поливорк-модель. Одна из возможных перспектив данного тренда — большие компании зарегулируют поливоркинг и сформируют отдельный трек работ под таких многопроектных сотрудников. Технически это они все еще будут аутсорсерами, а на деле — встроенными в корпоративную среду внештатными работниками со своей системой функционирования и мотивации (например, в формате краткосрочных стимулов). При такой системе для поливоркера, который ставит во главу угла прибыль и нередко лишается корпоративных бонусов и премий в силу частичной занятости, будет крайне важно сохранить своё место в компании, практикующей мотивацию для overemployment-сотрудников. Это будет стимулировать работника не снижать планку качества, чтобы не лишиться бенефитов или должности в целом.

За поливоркингом будущее?

Современный рынок труда стремительно меняется: компании ищут гибкость, сотрудники — свободу, а технологии стирают границы между профессиями. В этих условиях осознанное совмещение нескольких видов занятости перестает быть просто трендом и становится новой нормой.

По данным опроса сервисов «Работа.ру» и «Подработка» практически каждый пятый россиянин или 17% трудоспособного населения совмещает две и более работ — скорее всего, эти показатели будут расти.

Исследование Deloitte показывает, что около трети зумеров и миллениалов имеют источники дополнительного заработка помимо основной работы. Конечно, главным толчком к этому становится экономический кризис, но примерно 30% опрошенных также отмечают среди стимулов развитие навыков коммуникации и поиск связей, реализацию своего хобби и возможность вносить полезный вклад в жизнь общества.

Опираясь на эти данные, можно сказать, что тренд на нестандартные виды занятости по типу поливоркинга будет только расти — люди требуют изменений, хранят в себе амбиции повысить свой уровень жизни и подогнать свою деятельность под индивидуальное понимание комфорта.

Рынок труда меняется уже сейчас — этот процесс неизбежен. Выбор только за вами — играть по новым правилам или по старым.