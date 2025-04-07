Полина Тризонова возглавила дирекцию по стратегическим коммуникациям цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга»

Полина Тризонова с середины марта работает директором дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Это новая должность и новая дирекция. Об этом Полина рассказала Sostav.

Полина Тризонова, директор дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга»: В сферу моей ответственности входит управление коммуникациями всех цифровых активов ГПМ (самые известные — это RUTUBE, Premier, Yappy и другие технологические компании группы). Моими ключевыми задачами сейчас являются разработка и реализация стратегии коммуникаций для цифровых активов, формирование новой команды PR для этих направлений, укрепление репутации брендов, выстраивание эффективного сотрудничества со СМИ и представителями отрасли и т. д.

В декабре прошлого года Полина покинула пост главы пресс-службы «Сбера». Она курировала внешние коммуникации и проработала в компании почти 15 лет.