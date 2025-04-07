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18+
07.04.2025 в 12:20

Полина Тризонова возглавила дирекцию по стратегическим коммуникациям цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга»

Топ-менеджер занимается разработкой и реализацией стратегии коммуникаций для цифровых активов

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Полина Тризонова

Полина Тризонова с середины марта работает директором дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Это новая должность и новая дирекция. Об этом Полина рассказала Sostav.

Полина Тризонова, директор дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга»:

В сферу моей ответственности входит управление коммуникациями всех цифровых активов ГПМ (самые известные — это RUTUBE, Premier, Yappy и другие технологические компании группы). Моими ключевыми задачами сейчас являются разработка и реализация стратегии коммуникаций для цифровых активов, формирование новой команды PR для этих направлений, укрепление репутации брендов, выстраивание эффективного сотрудничества со СМИ и представителями отрасли и т. д.

В декабре прошлого года Полина покинула пост главы пресс-службы «Сбера». Она курировала внешние коммуникации и проработала в компании почти 15 лет.

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