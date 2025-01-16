Полина Тризонова покинула пост главы пресс-службы Сбербанка

В конце декабря Полина Тризонова ушла с поста руководителя пресс-службы Сбербанка, который занимала с 2021 года. Об этом она сообщила Sostav. Эксперт курировала внешние коммуникации компании. Полина проработала в организации почти 15 лет.

По ее словам, сейчас в «Сбере» идет «глобальный процесс трансформации PR-функции». Новая модель предполагает отсутствие большого управления пресс-службы и подчинение PR-специалистов ключевых бизнес-направлений профильным маркетинг-директорам.

Как отметила Полина Тризонова, новая модель должна заработать в начале 2025 года. По ее данным, в декабре 2024-го несколько PR-менеджеров, в частности по B2B-направлениям, уже перешли в вертикаль маркетинга. В Сбербанке на запрос Sostav не ответили.

Полина Тризонова: В ближайшее время планирую заняться запуском медиапроекта совместно со своим партнером, одним из экс-руководителей ИД «Коммерсант». Свою карьеру я начинала в профессии редактора и журналиста, поэтому мне интересно будет попробовать себя в роли издателя во время небольшого творческого отпуска, затем планирую вновь вернуться в PR.

До перевода в компанию Полина Тризонова два года, с 2010-го по 2012-й, работала руководителем пресс-службы «дочки» Сбербанка в Белоруссии. За время работы в компании Полина занимала разные должности внутри пресс-службы — от менеджера по работе с запросами СМИ до PR-директора блоков «Проблемные активы», CIB. С 2018 года она руководила коммуникационным сопровождением направлений корпоративно-инвестиционного и розничного бизнеса. В 2021 году эксперт была назначена исполняющей обязанности руководителя пресс-службы «Сбера».