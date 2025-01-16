Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Hope group — блог digital-агентства
канал Dомашний

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.01.2025 в 09:20

Полина Тризонова покинула пост главы пресс-службы Сбербанка

Компания упразднила эту должность

Полина Тризонова

В конце декабря Полина Тризонова ушла с поста руководителя пресс-службы Сбербанка, который занимала с 2021 года. Об этом она сообщила Sostav. Эксперт курировала внешние коммуникации компании. Полина проработала в организации почти 15 лет.

По ее словам, сейчас в «Сбере» идет «глобальный процесс трансформации PR-функции». Новая модель предполагает отсутствие большого управления пресс-службы и подчинение PR-специалистов ключевых бизнес-направлений профильным маркетинг-директорам.

Как отметила Полина Тризонова, новая модель должна заработать в начале 2025 года. По ее данным, в декабре 2024-го несколько PR-менеджеров, в частности по B2B-направлениям, уже перешли в вертикаль маркетинга. В Сбербанке на запрос Sostav не ответили.

Полина Тризонова:

В ближайшее время планирую заняться запуском медиапроекта совместно со своим партнером, одним из экс-руководителей ИД «Коммерсант». Свою карьеру я начинала в профессии редактора и журналиста, поэтому мне интересно будет попробовать себя в роли издателя во время небольшого творческого отпуска, затем планирую вновь вернуться в PR.

До перевода в компанию Полина Тризонова два года, с 2010-го по 2012-й, работала руководителем пресс-службы «дочки» Сбербанка в Белоруссии. За время работы в компании Полина занимала разные должности внутри пресс-службы — от менеджера по работе с запросами СМИ до PR-директора блоков «Проблемные активы», CIB. С 2018 года она руководила коммуникационным сопровождением направлений корпоративно-инвестиционного и розничного бизнеса. В 2021 году эксперт была назначена исполняющей обязанности руководителя пресс-службы «Сбера».

кадровые перестановки Полина Тризонова Пресс-служба
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.