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18+
16.05.2025 в 13:10

Покупай мужское: Nedbank запустил кампанию против «налога на розовое»

Она обращает внимание на гендерное неравноправие общества

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Nedbank

Крупнейшая финансовая группа ЮАР Nedbank запустила кампанию «Buy Men’s», направленную против «налога на розовое» (pink tax) — явления, когда женщины платят больше за товары и услуги.

Кампания предлагает женщинам носить мужские джинсы и пользоваться мужскими бритвами, потому что они стоят дешевле. Тем самым поднимаются социальные и экономические вопросы гендерного неравенства и того, как они влияют на экономический опыт женщин в Южной Африке.

По данным статистического управления Южной Африки, женщины зарабатывают меньше мужчин. При этом они часто платят больше за такие товары, как бритвы, средства для умывания, одежду и другие предметы первой необходимости.

Nedbank

«Наша смелая новая кампания направлена на повышение осведомленности о том, что женщины находятся в невыгодном финансовом положении, и не только в плане заработной платы, но и в плане финансовых трат», — отметили в Nedbank.

Ранее свое отношение к «налогу на розовое» выразил «Бургер Кинг». Посетительницам предложили «Чикен Фри» в розовой упаковке по большей цене. Акция вызвала недоумение и сильное недовольство.

Юлия Топольская
pink tax
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