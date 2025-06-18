Подведены итоги первого Большого рекламного индустриального форума (БРИФ)

В Москве успешно завершилась работа Большого рекламного индустриального форума, собравшего ведущих экспертов медиакоммуникационной индустрии. Мероприятие прошло с 10 по 11 июня на площадке Москоу Кантри Клаб и объединило 300 участников.

Форум открыла пленарная дискуссия «Коммуникационная индустрия 2030: роль в экономике, политике и обществе». Проведенная дискуссия определила ключевые векторы всех основных круглых столов. В обсуждении приняли участие свыше 40 экспертов, в том числе президенты ключевых ассоциаций индустрии коммуникаций, представители отраслевых государственных структур и ведомств, руководители институтов развития.

Елена Решетова, первый вице-президент АКАР и модератор пленарной сессии БРИФ: В первую очередь, хочу отметить, что у нас состоялся действительно качественный диалог по наиболее актуальным темам, проблемам и вызовам, стоящим перед отраслью. В результате дискуссии, мы определили основные направления, по которым нужно продолжать работать. Среди них: регулирование отрасли;

актуальность саморегулирования;

взаимодействие индустрии с государством;

тренды, барьеры и риски отдельных индустрий и отрасли в целом;

национальные бренды и смыслы в коммуникациях;

объемы рынка и измерения;

технологические прорывы и суверенитет;

кадровая политика: единые образовательные и профессиональные стандарты;

этика проведения тендеров;

проблемы отрасли в регионах и международное сотрудничество. На мой взгляд, основным результатом можно считать консолидацию индустриальных экспертов с целью выработки единого видения стратегии развития отрасли коммуникаций на ближайшее десятилетие.

На протяжении двух дней участники форума вели оживленные дискуссии об актуальных проблемах рекламной индустрии, среди них:

состояние рынка коммуникаций;

проблемы регулирования;

недостаточное инвестирование брендов в креатив;

технологии;

кадры и образование.

Сергей Пискарев, президент АКАР: Среди промежуточных итогов БРИФ важно отметить, что мы уже видим большее понимание со стороны власти того, чем мы (рынок коммуникаций) занимаемся. И государственные структуры проявляют интерес к нашим обсуждениям, чтобы поддерживать наши инициативы. В общем, наше взаимопонимание растет.

На этом фоне в рамках БРИФ особое внимание было уделено работе над формированием документа «Коммуникации 2030». Совместная форсайт-сессия, объединившая знания и опыт специалистов из разных сфер медиакоммуникационной индустрии, позволила конкретизировать цели и задачи документа, который в дальнейшем определит единое представление о перспективах отрасли. Ожидается, что следующий БРИФ станет площадкой презентации итогов плодотворных обсуждений.

Также среди ключевых результатов работы форума:

Комиссия экспертов АКАР поделилась данными о динамике российского рекламного рынка за первый квартал 2025 года. Объем рынка составил 185−187 млрд руб. (без учета OOH-сегмента). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11%.

Чтобы минимизировать последствия регуляторных инициатив, Борис Омельницкий, президент АРИР, предложил описать и измерить ценности, которые рекламная индустрия приносит бизнесу, обществу, государству.

На примере рейтинга ЭКГ (Экология. Кадры. Государство) эксперты рассмотрели механизмы формирования объективных бизнес-рейтингов и их значимость. Как отметила вице-президент АКАР Анастасия Горелкина, рейтинг ЭКГ — это универсальный инструмент для оценки бизнеса любого уровня в разных отраслях и регионах. Он понятен как обществу, так и государству, а также помогает агентствам включиться в социальную ответственность.

Итоги БРИФ показали готовность профессионального сообщества к конструктивному диалогу по ключевым вопросам развития отрасли. Важным результатом прошедшего форума стало решение о необходимости его ежегодного проведения в виду его востребованности и актуальности.

В чем секрет особой атмосферы первого по-настоящему индустриального форума?

БРИФ удивил участников не только деловой программой, но и продуманными зонами для неформального общения и отдыха. Партнеры форума создали все условия для комфортного времяпрепровождения.

Редакция Sostav позволила участникам совместить полезный досуг с нетворкингом. Гости форума получили в подарок корпоративную игру «Битва титанов» от редакции.

Команда ADPASS создала уютную атмосферу для неформальных рабочих встреч и продолжения профессиональных дискуссий в непринужденной обстановке.

Медиахолдинг 8MEDIA подготовил не только стилизованное пляжное пространство для отдыха, но и позаботился о здоровье участников: витаминные смузи пользовались особой популярностью на БРИФ.

Благодаря активному участию ведущих экспертов отрасли и всесторонней поддержке партнеров, форум смог реализовать свою главную цель — создать площадку, где каждый участник ощутил свою причастность к формированию современного облика рекламной индустрии.

Партнеры: Калинов Родник, Lifeline, 8 MEDIA.AGENCY, T.Frame

Мерч-партнер: Oasis

Ключевой медиаресурс форума: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav

Официальный telegram-канал форума: Рекламная индустрия России

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co

Стратегический информационный партнер: медиагруппа «Комсомольская правда»

Ведущий информационный партнер: «РГ Медиа»

Ключевой информационный партнер: «КоммерсантЪ»

Информационные партнеры: Телецентр «Останкино», PR News, журнал «Стратегия», PrimaMedia, журнал «Наружка»

Индустриальные партнеры: АКМР, АБКР, ARDA, НАТ, POPAI, РАСО, АКОС, РА BTL