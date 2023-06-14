МТС: Подростки расшифровали спам-звонки и получили 101 пиццу в подарок

МТС запустил федеральную рекламную кампанию в рамках продвижения умной системы блокировки спам-звонков «Защитник», входящую в подписку МТС Premium. Так как кампания нацелена на молодую аудиторию, ее героями стали подростки. Они читают расшифровки заблокированных звонков и смеются над сомнительными предложениями брендов и мошенников. Грань между реальностью и воображаемым миром спама смещается — так авторы продемонстрировали, насколько нелепыми могут быть спам-звонки. В конце сюжета герои находят ту самую полезную расшифровку и наслаждаются 101-пиццей, которую заполучили в подарок.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: Мы давно индивидуально работаем с коммуникацией для молодой аудитории. За работу с ней отвечает отдельная команда, которая хорошо понимает тренды и тех, с кем говорит. В этой кампании мы рассказываем молодежи, что «Защитник» — это классный сервис, который облегчит их повседневную жизнь, а функция расшифровки проверит, точно ли заблокированный спам был не нужен. Кроме того, «Защитник» входит теперь и в МТС Premium, его можно выгодно подключить с дополнительными 50 гигабайтами интернета, МТС Music и другими нашими экосистемными сервисами.

Режиссером проекта выступил Тим Александров (ROHO), с которым бренд сотрудничает не в первый раз. Тим снимал клипы для хип-хоп-исполнителей Markul и Loqiemean. Авторский стиль, чутье и «трушность», которую ищет аудитория, уже стали совместным почерком сотрудничества. Графикой для роликов занималась студия Sinners.

Ролик покажут в ТВ и диджитал.

Состав творческой группы:

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева

Руководитель направления по работе с молодежью: Валерий Копытин

Старший менеджер направления по работе с молодежью: Наташа Фионова

BBDO Moscow (агентство)