10% сборов от проката иностранных мультфильмов могут направить на поддержку анимации в РФ

Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры и Министерству финансов проработать инициативу направлять 10% средств, получаемых от проката иностранных анимационных фильмов, на развитие отечественной анимации. Идея была предложена председателем совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащевой на заседании Совета при президенте по культуре и искусству. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Слащева подчеркнула, что хотя российская анимационная индустрия значительно улучшила качество и объемы производства, в 2024 году на экранах появилось всего восемь полнометражных мультфильмов, в то время как количество иностранных мультфильмов составило 60. В связи с этим она предложила направлять 10% средств от проката зарубежных анимационных фильмов в Фонд кино для поддержки отечественной отрасли.

Кроме того, Юлиана Слащева предложила установить ежегодные квоты на государственное финансирование анимации в размере 20% от общего бюджета на кино.

Президент отметил, что Минфин не приветствует такие меры (речь о перечислении 10% от проката иностранной анимации в ФК), но согласился обсудить возможность их реализации. Владимир Путин поручил министру культуры Ольге Любимовой провести переговоры с Минфином и предоставить результаты.

Также на заседании Совета по культуре и искусству заместитель председателя совета и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил включить 100−150 отечественных фильмов в обязательную школьную программу для показа.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что объем российского рынка кинопроката в 2024 году увеличился на 19% и составил 46,4 млрд руб., а кинотеатры посетили более 127 млн зрителей.