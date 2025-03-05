Объем российского кинорынка вырос до 46,4 млрд рублей в 2024 году

Объем российского рынка кинопроката в 2024 году увеличился на 19% и составил 46,4 млрд руб., а кинотеатры посетили более 127 млн зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министра культуры РФ Ольги Любимовой.

По ее словам, 78% кассовых сборов пришлись на отечественные фильмы, и сразу восемь российских картин преодолели отметку в 1 млрд руб. За прошлый год в прокат вышло 214 российских фильмов — на семь больше, чем в 2023 году (207 картин).

Несмотря на рост в 2024 году, в начале 2025-го рынок демонстрирует снижение. В феврале российские кинотеатры посетили 8,9 млн человек, что на 33% меньше, чем год назад, а общие сборы сократились с 4,8 млрд до 3,8 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕАИС Фонда кино.

Пик посещаемости пришелся на неделю с 13 по 19 февраля (2,8 млн проданных билетов), но этот показатель также оказался на 20% ниже, чем в аналогичный период 2024 года.

Участники рынка объясняют ситуацию отсутствием громких премьер и оттоком зрителей на стриминговые платформы. По мнению экспертов, значительных кассовых сборов в прокате не ожидается до мая, поскольку ближайшие релизы вряд ли смогут собрать 1 млрд руб.