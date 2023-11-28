Минкультуры России поддержит 249 кинопроектов в 2023 году

Министерство культуры России в 2023 году выделит субсидии на производство 249 проектов: 105 неигровых и 60 игровых художественных картин, 10 детских и юношеских лент, 74 анимационных фильма и сериала. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Накануне экспертные советы при Минкультуры рассмотрели заявки от организаций кинематографии на получение субсидий.

В числе 60 игровых фильмов, которые получат госфинансирование, — экранизации по мотивам романа Льва Толстого «Семейное счастье» и рассказов Антона Чехова «Невидимые миру слезы», история о русском путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве «Арсеньев», экранизация рассказа Захара Прилепина «Лес».

Кроме того, в этой категории субсидии от государства получат картины о спецоперации «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса», «Почтарь» о почтальоне, который вместо похоронок пишет письма от имени умерших солдат, военно-шпионский детектив про Сирию «Фарфоровый солдатик».

Финансирование также планируется выделить на новую экранизацию романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», производство фильма о советском футболисте и тренере Никите Симоняне, комедию про баню «Чистый четверг».

Среди 105 неигровых фильмов поддержку в том числе получат проекты «Эдуард Лимонов», «Никита» о режиссёре Никите Михалкове, «Однажды на Патриарших. Тайны Михаила Булгакова», «Леонид Шварцман: 100 лет и несколько вопросов».

Минкульт также выделит госсредства на создание 10 игровых национальных фильмов для детей и юношества, среди которых — «Яга на нашу голову», «Наш папа — дед мороз», «Нахимовцы — 2. Янтарный берег», «Мой друг — КотоПушкин», «Дед Мороз для мамы», «Сивка-бурка».

По итогам защиты финансирование выделят на создание 74 проектов анимационных национальных фильмов и анимационных сериалов. Среди них — «Шайбу! Шайбу!», «Чебурашка», «Фиксики. Дай пять», «Йети и дети».

На прошлой неделе «Фонд кино» завершил отбор национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских анимационных картин для оказания поддержки производства. Госфинансирование получат 10 проектов.