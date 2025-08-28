Подборка тендеров: Т2, «Магнит», Ozon и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут мобильный оператор T2, торговая сеть «Магнит», маркетплейс Ozon, благотворительная организация Российский Красный Крест и группа компаний «Аптечная сеть 36,6». Сроки подачи заявок завершаются 2−22 сентября.

T2. Мобильный оператор заинтересован в BTL-услугах для регионов Северо-Западного федерального округа сроком на два года. Общая цена лотов — 92,9 млн руб. Компания запрашивает котировки.

Доступно восемь лотов: оказание BTL-услуг в Санкт-Петербурге (цена лота составляет 66,4 млн руб.), Великом Новгороде (4,6 млн руб.), Пскове (2,7 млн руб.), Петрозаводске (2,9 млн руб.), Вологде (2,8 млн руб.), Калининграде (3,7 млн руб.), Архангельске (6,4 млн руб.) и Мурманске (3 млн руб.).

Подать заявку можно до 13:00 по московскому времени 8 сентября 2025 года. Оглашение результатов — в 13:00 по московскому времени 6 октября того же года.

T2 также запрашивает предложения от агентств на оказание BTL-услуг в Курской области на один год. Предстоит разрабатывать и реализовывать рекламные и другие маркетинговые мероприятия и проекты по стимулированию сбыта услуг компании в различных форматах и механиках. Заявок ждут до 18:00 по московскому времени 22 сентября 2025 года.

Кроме того, оператор формирует реестр потенциальных участников на оказание услуг по разработке и реализации BTL-мероприятий в Краснодарском крае. Окончание подачи заявок — 28 августа 2026 года.

«Магнит». Розничная сеть выбирает поставщика услуг по производству креатива под акцию лояльности «Дикси». Агентствам предстоит подписать NDA.

В числе требований к исполнителям: опыт создания видеопродакшена с использованием искусственного интеллекта и CGI, готовность выделить команду для реализации проекта (арт-директор, аккаунт-менеджер, продюсер, режиссер и видеодизайнер), отсутствие текущих контрактов с X5 Group и «Лентой».

Заявку можно прислать до 12:00 по московскому времени 4 сентября 2025 года.

Ozon. Маркетплейс проводит запрос предложений от поставщиков на разработку BTL-активностей. Агентствам нужно будет подписать NDA. Заявок ждут до 17:00 по московскому времени 11 сентября 2025 года.

Онлайн-ретейлер также ищет агентства по работе с блогерами на 2026−2027 годы. Здесь просят подписать NDA и прислать заявки до 12:00 по московскому времени 2 сентября 2025 года.

Центробанк. Регулятор ищет исполнителя для создания открывающего видеоролика для конференции по клиентоцентричности «Фокус на клиента», которая пройдет 17−18 ноября. ЦБ запрашивает предложения поставщиков.

Предстоит сделать энергичный и привлекающий внимание ролик продолжительностью 50−60 секунд. В видео должны быть динамичные кадры в сочетании с визуализацией цифр.

Исполнителю нужно предоставить две концепции ролика, каждая из которых содержит оригинальный сценарий с покадровым планом, референсы по визуалу, настроению и озвучке. Сценарий видео должен быть основан на вопросах дискуссии конференции и включать тезисы, начинающиеся со слов «Что если?» (пример: «Что, если идеальное решение для клиента — синергия эмпатии и эффективных молниеносных алгоритмов?»).

После утверждения концепции исполнитель обязан предоставить два варианта ролика: с голосовой озвучкой текста и без таковой. Сценарий видео утвердят до 30 сентября 2025 года. Подготовить ролик нужно будет до 30 октября того же года.

Заявки от желающих принимают до 18:00 по московскому времени 3 сентября этого года.

Российский Красный Крест (РКК). Организация запрашивает предложения по созданию креативов и размещению рекламной кампании, направленной на продвижение основной фандрайзинговой страницы РКК и сайта ФРЧС Российского Красного Креста в интернете.

Концепция должна отражать миссию, ценности и направления деятельности РКК, быть запоминающейся, выделяться на фоне других социальных кампаний, а также применять современные подходы. Кроме того, концепция должна вызывать у пользователей положительные эмоции, желание помогать, гордость за участие в благом деле, быть легко воспринимаемой и понятной для широкой аудитории, вне зависимости от возраста, образования и социального статуса.

Исполнителю предстоит разработать креативы в течение 45 дней с даты заключения договора. Срок продвижения — до 26 декабря 2025 года.

Заявку можно подать до 10:00 по московскому времени 3 сентября 2025 года.

«Аптечная сеть 36,6». Группа компаний объявила тендер на размещение рекламы в интернете для привлечения продаж на своих сайтах. Срок оказания услуг — четыре месяца с даты заключения договора.

Предстоит подбирать источники трафика, предоставлять инструментарий, настраивать и управлять им для реализации рекламных кампаний и получения аналитической информации, ежемесячно готовить и согласовывать медиапланы. Также в числе задач — разработка методики размещения рекламных материалов в интернете, управление и оптимизация кампаний, предоставление доступа к данным рекламных и аналитических систем через их интерфейсы и по API.

Окончание подачи заявок — 9:00 по московскому времени 8 сентября 2025 года.