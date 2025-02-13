Подборка тендеров: VK, «Т-Банк», «Газпромбанк» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут Государственная транспортная лизинговая компания, холдинг VK, «Т-Банк» и «Газпромбанк», маркетинговое агентство «СберМаркетинг», туроператор FUN&SUN, производитель теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов Knauf Insulation, «дочка» «Роснефти», торговые сети «Детский мир» и «Монетка». Сроки подачи заявок завершаются 14 февраля — 29 марта 2025 года.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Организация объявила о проведении сбора коммерческих предложений от агентств на услуги по информационно-коммуникационному сопровождению своей деятельности.

Максимальная (предельная) цена договора — 150 млн руб., включая НДС, исходя из суммарной стоимости начальных (максимальных) единичных расценок в размере 40 449 200 руб. с НДС.

Заявки ждут до 12:00 по московскому времени 17 февраля 2025 года. Итоги подведут 20 февраля того же года.

VK. Холдинг проводит квалификационный отбор исполнителей для разработки, создания и организации сценических и арт-объектов, мультимедийных инсталляций и моушн-дизайна. Подрядчик также должен будет организовать шоу-программы, выступления артистов и культурно-массовые мероприятия в онлайн- и офлайн-форматах.

Прием заявок проходит до 18:00 по московскому времени 3 марта 2025 года. Их рассмотрят до 18:30 мск 3 апреля 2025 года.

«Т-Банк». Кредитная организация планирует изучить ценовые предложения и сформировать пул потенциальных поставщиков услуг по организации продвижения продуктов за счет размещения рекламы у видеоблогеров и стримеров.

Коммерческие предложения ждут до 19:00 по московскому времени 20 февраля 2025 года.

Также компания проводит исследование рынка потенциальных поставщиков услуг по разработке бренд-платформы «Т-Образование». Она создается для управления имиджем бренда на edtech-рынке и образовательных продуктов других ИТ-работодателей. Платформа должна отразить ключевые ценности проекта, сформировать узнаваемый визуальный стиль и стратегию коммуникации с целевой аудиторией.

Заявки можно подать до 19:00 по московскому времени 20 февраля 2025 года.

«СберМаркетинг». Маркетинговое агентство объявило о проведении запроса предложений на услуги по размещению рекламных кампаний клиентов в каналах и сообществах («посевы»). Исполнителю предстоит создавать и размещать рекламные материалы в целевых сообществах и каналах, а также сопровождать кампании на всех этапах.

Выбираются агентства, специализирующиеся на продвижении рекламных кампаний в сообществах и каналах в соцсетях и мессенджере Telegram. Сроки оказания услуг — не менее двух лет с момента подписания договора.

Предложения от агентств ждут до 18:00 по московскому времени 19 февраля 2025 года. Итоги подведут 30 марта 2025 года.

Кроме того, «С-Маркетинг» выбирает поставщика на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов на экранах в общественном транспорте на период с 20 февраля по 31 декабря 2025-го (даты начала могут варьироваться). Победитель должен будет размещать рекламу в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях ряда городов всех российских федеральных округов.

Заявки принимаются до 00:00 мск 19 февраля 2025 года. Итоги подведут 25 февраля 2025 года.

Также команде «С-Маркетинга» требуются агентства для размещения статичных рекламно-информационных материалов в транспорте. Размещение планируется с 1 марта по 31 декабря 2025 года (даты начала могут изменяться).

Предложения можно прислать до 00:00 мск 22 февраля 2025 года. Итоги подведут 25 февраля 2025 года.

FUN&SUN. Туроператор приглашает принять участие в квалификационном отборе на оказание рекламных услуг по медийному продвижению бренда в диджитал-каналах и офлайн. Отбор будет проходить в два этапа, в ходе которых участникам предстоит представить ценовые и качественные предложения, а также разработать и защитить рекламные материалы.

Ключевой фактор выбора победителя — наилучшее соотношение цена — качество. Желаемый срок оказания услуг: 2025 год.

Заявки ждут до 23:59 по московскому времени 14 марта 2025 года.

«Газпромбанк». Кредитная организация объявила о двух закупках в сфере маркетинговых услуг. Первая — открытый квалификационный отбор, проводимый в целях выбора поставщиков/ подрядчиков/ исполнителей, обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг перформанс-маркетинга.

Заявки принимаются до 15:00 по московскому времени 28 февраля 2025 года. Итоги подведут не позднее 28 февраля 2025 года.

Вторая закупка — разработка рекламных email-рассылок. Победителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения договора. Подрядчик должен будет создать дизайн, структуру и контент для email-рассылок, которые планируется использоваться в период с февраля 2025-го по январь 2026 года.

Заявки ждут до 15:00 по московскому времени 25 февраля 2025 года. Вскрытие заявок состоится в тот же день, а итоги подведут не позднее 18:00 мск 28 февраля 2025 года.

Knauf Insulation. Производитель теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов проводит тендер на проведение PR-поддержки с целью повышения узнаваемости бренда, улучшения имиджа компании и налаживания взаимодействия с целевой аудиторией.

Будущему подрядчику предстоит провести анализ текущего состояния PR, разработать стратегию продвижения, создать контент (пресс-релизы, статьи, интервью), наладить сотрудничество со СМИ, подготовить медиакарту и банк материалов, а также организовать мероприятия, включая пресс-туры и интервью с руководством. Обязательна регулярная отчетность и мониторинг эффективности.

К участию приглашаются компании с опытом работы в PR от 10 лет, успешными кейсами в аналогичных проектах и квалифицированной командой, включая PR-менеджеров, копирайтеров, специалистов по SMM. Работы планируется проводить с 1 апреля по 31 декабря 2025 года, с ежемесячной отчетностью.

Заявки принимаются до 18:00 по московскому времени 29 марта 2025 года, результаты станут известны 17 апреля 2025 года. Победителя выберут на основе опыта, качества предложенной стратегии и стоимости услуг.

«Детский мир». Сеть детских магазинов ищет поставщиков для оказания услуг мерчандайзинга. Компания решила структурировать их работу, сформировав пул аккредитованных подрядчиков на период с 1 апреля 2025-го по 31 марта 2028 года. География проекта: Россия, Республика Казахстан, Республика Беларусь.

Заявки принимаются до 12:00 по московскому времени 20 февраля 2025 года. Победителями станут минимум четыре компании, обеспечивающие полное покрытие всех торговых точек сети.

«РН-ГРП». Дочернее общество нефтяной компании «Роснефть» ищет подрядчика для разработки и проведения рекламной кампании, направленной на привлечение персонала. Услуги включают создание креативных материалов и их размещение на стендах, баннерах, билбордах и щитах в 2025 году.

Заявки принимаются до 14:00 по московскому времени 14 февраля 2025 года.

«Монетка». Торговая сеть объявила тендер на предоставление услуг контекстной рекламы. Подрядчику предстоит создать одностраничный турбосайт и запустить его продвижение на сайтах-партнерах «Яндекса». Для каждой рекламной кампании заказчик будет предоставлять отдельное техническое задание.

Макет страницы должен быть готов в течение одного рабочего дня с момента получения заявки, запуск рекламы — в течение двух рабочих дней после согласования.

Заявки ждут до 15:00 по московскому времени 18 февраля 2025 года.