Подборка тендеров: Ozon, VK, «СберМобайл» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут операторы связи T2 и «СберМобайл», холдинг VK, маркетплейс Ozon, маркетинговое агентство «СберМаркетинг», сеть гипермаркетов «О'КЕЙ», торговые сети METRO и «Детский мир», парфюмерно-косметическая сеть РИВ ГОШ, сеть дрогери по продаже косметики «Улыбка радуги», бренды одежды и аксессуаров Sela и Zarina, онлайн-кинотеатр KION, а также автопроизводитель КАМАЗ. Сроки подачи заявок завершаются 17 января — 24 февраля.

T2. Мобильный оператор выбирает агентства для интеграции бренда в федеральные проекты событийного маркетинга. С победителем заключат контракт на два года. Его цена составит 300 млн руб.

Прислать заявку можно до 12:00 по московскому времени 7 февраля 2025 года*.

VK. Компания собирает предложения от агентств, которые смогут оказать услуги по закупке рекламы в блогосфере и разработке креативов. Стоимость контракта — 36 млн руб.

Заявки принимают до 18:00 по московскому времени 24 февраля 2025 года*.

*Cейчас на электронной торговой площадке «Росэлторг» проходят внеплановые технические работы. Это связано с внешней попыткой уничтожения данных и всей инфраструктуры проведения электронных торгов. В настоящее время все данные и инфраструктура восстановлены.Торговые системы вернутся к функционированию в ближайшее время.

Ozon. Маркетплейс проводит запрос предложений на съемки рекламных имиджевых видеороликов для спецпроектов в 2025 году. Прием заявок открыт до 23:59 по московскому времени 23 января 2025 года.

Кроме того, онлайн-ретейлер разыгрывает тендер по видеопродакшену на 2025 год для отдела B2B-маркетинга и PR. Прислать заявку можно до 12:00 по московскому времени 31 января 2025 года.

«СберМобайл». Оператор связи от Сбербанка ищет агентство по PR-поддержке. Будущий контрагент займется созданием текстовых, визуальных, аудио- и видеоматериалов, а также их размещением в различных источниках для продвижения бренда.

Срок окончания подачи заявок на участие: 9:00 по московскому времени 23 января 2025 года.

«СберМаркетинг». Агентство выбирает подрядчика для размещения рекламно-информационных материалов через Telegram Ads.

Заявки принимают до 18:00 по московскому времени 17 января 2025 года.

«О'КЕЙ». Сеть гипермаркетов проводит тендер по выбору диджитал-агентства для размещения рекламы и стратегического сопровождения компании в диджитале (без SMM).

С победителем заключат контракт на два года — с 2025-го по 2027-й.

Прием заявок продлится до 23:00 по московскому времени 17 января 2025 года.

METRO. Компания формирует реестр поставщиков, готовых оказывать комплекс услуг по SMM-продвижению. В том числе вести и продвигать официальные сообщества в социальных сетях (Telegram, VK, ОК), а также разрабатывать и реализовывать дополнительные проекты в социальных медиа.

Агентства могут подать предложения до 16 января 2026 года.

«Детский мир». Сеть магазинов товаров для детей намерена провести исследования Brand Health Tracking (BHT). В связи с этим компания ищет партнера, оказывающего услуги в сфере маркетинговых исследований, для отслеживания показателей здоровья бренда на рынке детских товаров на период с 15 февраля 2025-го по 31 января 2026 года.

Проведение исследований BHT для бренда «Детский мир» планируется в трех странах — России (лот № 1), Белоруссии (лот № 2) и Казахстане (лот № 3).

Время и дата окончания срока подачи заявок: 12:00 по московскому времени 24 января.

РИВ ГОШ. Парфюмерно-косметическая сеть находится в поиске маркетинговых агентств для организации акций в своих магазинах. Компании, желающие попасть в реестр поставщиков, должны подать заявку и получить одобрение от организатора.

Прием заявок продлится до 16 января 2026 года.

«Улыбка Радуги». Сеть отбирает поставщиков маркетинговых услуг в 2025 году. В частности, агентства должны будут заниматься доработкой веб-приложения в Telegram-боте, улучшением UX/UI-дизайна (проектирование, внедрение новых интерфейсов), версткой и интеграцией интерфейсов с учетом мобильной специфики, добавлением виброоткликов и анимаций.

Предквалификационный отбор поставщиков полного комплекса услуг по диджитал-маркетингу и PR продлится до 10:00 по московскому времени 20 января.

Sela. Melon Fashion Group, владеющая брендом Sela, ищет BTL-агентство для проведения промомероприятий в магазинах бренда.

Время и дата окончания приема заявок: 17:00 по московскому времени 22 января.

Zarina. Еще один бренд одежды от Melon Fashion Group запрашивает ценовые предложения на комплексное диджитал-продвижение. Его основная цель — увеличение уровня знания о бренде, привлечение качественного охвата и видимая динамика в показателях узнаваемости.

Заявки принимают до 12:00 по московскому времени 27 января 2025 года. Итоги подведут 7 февраля того же года.

KION Originals отбирает поставщиков для оказания услуг по созданию и реализации промокампаний.

К участию в открытом запросе предложений приглашаются агентства, специализирующиеся на создании и реализации промоматериалов фильмов и сериалов, обладающие необходимым ресурсом для обслуживания значительного объема производства собственных проектов KION.

Прием предложений завершится 17 января 2025 года.

КАМАЗ. Автопроизводитель объявил тендер на размещение рекламы в интернете в России, Азербайджане, Узбекистане.

Для прохождения предварительного отбора и участия в закупочной процедуре нужно заполнить анкету контрагента и представить коммерческое предложение.

Срок подачи предложений: до 23:59 по московскому времени 20 января 2025 года. Сроки рассмотрения предложений: с 21 января по 3 февраля 2025 года.