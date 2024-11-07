Подборка тендеров: «Самолет», Ozon, VK и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут застройщики «Самолет» и «Гранель», маркетплейс Ozon, корпорация VK, Московский кредитный банк, холдинг Т1 и «О2О Холдинг». Сроки подачи заявок завершаются 14 — 29 ноября.

«Самолет». Группа проводит тендер на поддержку инфлюенс-направления в 2025 году. Закупка состоит из двух лотов.

Согласно брифу, первый лот содержит тестовые задания в виде сравнения цен на размещение у релевантных аудитории блогеров, а также разработки стратегии работы с инфлюенсерами в крупных городах и регионах России. Годовой бюджет лота — 150 млн руб.

Второй лот, на который группа готова выделить 50 млн руб., включает создание креативной рассылки боксов для блогеров и разработку спецпроекта с механикой лидогенерации.

Подача коммерческих предложений от всех участников тендера продлится до 16:00 по московскому времени (мск) 22 ноября 2024 года.

Ozon. Маркетплейс ищет агентство для закупки медийной рекламы. В основные задачи победителя войдут стратегическое планирование медийных рекламных кампаний, поиск подрядчиков для реализации смежных целей, баинговая закупка инвентаря, контроль размещения, создание MMO, проведение различного рода исследований в интернете.

Компания рассчитывает заключить с победителем тендера рамочный договор.

Заявку можно прислать до 23:55 мск 15 ноября.

«Гранель». Группа компаний выбирает агентство для ведения социальных сетей в 2025 году. Срок действия договора с предыдущим подрядчиком истекает, поэтому застройщик объявил новый тендер. С победителем заключат годовой контракт.

Среди требований к кандидатам — опыт работы на рынке от трех лет, кейсы с крупными брендами, а также наличие в штате сотрудников, отвечающих за SMM.

Дата окончания подачи заявок — 12:00 по московскому времени 29 ноября.

VK. Компания объявила квалификационный отбор агентств, которые смогут создать аудиовизуальные произведения, используя собственные производственные мощности.

Прием заявок осуществляется до 19:00 мск 22 ноября. Их рассмотрят в течение месяца.

МКБ. Банк выбирает агентства для проведения различных исследовательских работ на регулярной основе в течение 2024−2026 годов. Закупка включает восемь лотов. Стоимость каждого исследования устанавливается агентством и согласовывается заказчиком на основании оценки технических спецификаций.

Кредитная организация планирует проводить типовые количественные исследования, онлайн-опросы, онлайн-тесты рекламы с применением специальных методик, нейроисследования. География исследований — вся Россия, а также отдельные регионы и города.

Дата окончания подачи заявок — 15:00 мск 14 ноября

Холдинг Т1. Компания находится в поисках агентств для размещения рекламно-информационных материалов (РИМ) в интернете «с ориентацией на достижение запланированных перформанс-показателей». Закупка состоит из двух лотов. Агентство может принять участие как в одном из них, так и сразу в двух.

Первый лот связан с созданием диджитал-стратегии продвижения платформы «Сфера», второй — проекта «Открытые школы Т1».

Подать заявки можно до 18:00 мск 22 ноября.

«О2О Холдинг». Компания, владеющая сервисами «Ситидрайв», «Самокат» и «Кухня на районе», ищет агентство для продвижения мобильного приложения посредством рекламных источников.

Техническое задание и другая информация по закупке станет доступна кандидатам после подписания NDA.

Заявки ждут до 12:00 мск 21 ноября.